Disse telefonene vil snart ikke lenger ha tilgang til WhatsApp

Etter flere års tjeneste vil WhatsApp slutte å fungere på visse smarttelefonmodeller: iPhone, Samsung, Huawei og mange andre. Den fullstendige listen er publisert.

WhatsApp har blitt en av de mest populære direktemeldingsapplikasjonene i verden. Derfor er det det viktigste kommunikasjonsmidlet for millioner av mennesker. Så kunngjøringen om at appen ikke lenger vil fungere på visse smarttelefoner er en reell bekymring.

Faktisk har det blitt annonsert at fra og med fredag ​​1. september i år, vil alle smarttelefoner som kjører Android 4.0.1 eller iOS 12, eller tidligere versjoner, ikke lenger være kompatible med WhatsApp.

Over tid er ikke lenger operativsystem- eller applikasjonsoppdateringer kompatible med enkelte smarttelefoner. Dette er grunnen til at disse telefonene har problemer med å bruke dem, eller at applikasjonen rett og slett ikke åpnes lenger. Derfor vil WhatsApp ikke lenger være tilgjengelig på alle følgende enheter fra 1. september 2023.

Hvis du lurer på hvorfor appen ikke lenger fungerer på smarttelefonen din, er svaret enkelt. I mange tilfeller er operativsystemet «utdatert» av oppdateringer. Lagringskapasiteten er full, Internett-hastigheten er ikke nok, eller maskinvaren når driftsgrensen.

Dette vil påvirke følgende smarttelefonmodeller, som WhatsApp gradvis vil slutte å fungere på, selv om problemene vil starte allerede i september 2023:

LG

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

lg vedta

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy s3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Huawei

Huawei Ascend G74

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend DZ

iphone

iPhone SE

iphone 6s

iPhone 6S Plus

Andre modeller