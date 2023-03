Disse to Brussel-restaurantene har vunnet sin første Michelin-stjerne

Michelin-guiden tildelte sine dyrebare stjerner til Royal Theatre of Mons mandag 6. mars. I 2022 ble 107 restauranter kronet med den første stjernen. I år er 16 nye selskaper lagt til listen. To av dem er i Brussel. Hva heter de? Humus & Hortens og Lekter.

Hvem er kokk Natalie? Svar i bilder:

Humus & Hortensia

Veganelskere i Brussel har kjent Humus & Hortense i noen år. Restauranten, som ligger i Flagey, har allerede fått en grønn Michelin-stjerne i 2021. Den belønner etablissementer som skiller seg ut for den mest konkrete tilnærmingen til miljøansvarlig gastronomi. Nicolas Decloedt, kokk ved Humus & Hortense, sa til Michelin-guiden: «Hagen bestemmer hva vi serverer. Vi bruker til og med grønnsaker i cocktailene våre for å virkelig ikke kaste noe. Alle produktene våre kommer fra Belgia. Bord for våre miljøvennlige dressinger Idealistisk Vi ønsker å vise at du kan drive bærekraftig virksomhet uten naivitet.»

I år vant Nicolas Deglot, trent på Mugaritz og Bon Bon, (endelig) sin første stjerne. Michelin-guiden legger vekt på god mat. «Når friskheten til grønnsakene og oppfinnsomheten til kokken kommer sammen, skjer det noe spesielt! Langt fra allfarvei blir vi overrasket over hans fascinerende og mangfoldige forberedelser for å omfavne en god cocktail. I mellomtiden, i taket, våker engler over du stille …» på nettstedet til Michelin Guide. La oss lese.

Adresse? Rue de Vergnies 2, Ixelles, 1050, Belgia

Mer informasjon: humushortense.be

båt

Det som skjer for øyeblikket for kokken Grégoire Gillard og teamet hans er litt sprøtt, til og med rett og slett sprøtt. Restauranten hans, som ligger på et hjørne av Boulevard d’Ypres, fikk sin første stjerne mandag 13. mars etter å ha vunnet den grønne stjernen. I likhet med Humus & Hortense, berømmer Michelin-guiden et kjøkken med stor nyanse: «Gregoire har gitt denne tidligere kafeen en trendy og ganske original utsmykning. Hans talent og hans kunnskap er åpenbar. Han viser respekt for regionale produkter fra naturlige og små produsenter. . Grønnsaker og økologiske råvarer er stjernene. En sjarmerende restaurant som kombinerer eleganse og original inspirasjon».

Fra tirsdag til lørdag kveld har du mulighet til å smake på den «unique discovery»-menyen på lekteren, som endres fra uke til uke og tilpasser seg årstidene og produktene tilgjengelig fra ulike produsenter. En vegetarmeny er også tilgjengelig på forespørsel. En «oppdagelseslunsj» står også på menyen, men kun fredag ​​ettermiddag. Hvis du planlegger å spise på denne nye stjernen, må du vente litt. Fergen vil være stengt fra 18. til 28. mars.

Adresse? Boulevard d’Ypres 33, 1000 Brussel

Mer informasjon: bargerestaurant.be

Ikke gå glipp av flere livsstilsnyheter på sosoir.lesoir.be og abonner nå på våre temanyhetsbrev ved å klikke her.