Disse trådløse Bose-hodetelefonene er for øyeblikket til salgs på Amazon. Perfekt for å høre på musikk mens du er på farten!

Bose QuietComfort ørepropper II Lag et stilig og allsidig musikktilbehør designet for deg og dine aktiviteter. Med CustomTune lydkalibreringsteknologi tilpasser disse trådløse øreproppene støyreduksjon og lydytelse intelligent slik at de passer til ørene dine. Så du får dyp, oppslukende lyd med verdens beste støyreduksjon og kraftig bass hjemme eller på farten. For å sikre komfort og stabilitet hele dagen, kommer disse hodetelefonene med Bose Fit Kit, som inkluderer 3 myke silikonspisser og 3 forskjellige stabilitetsbånd for å justere for å finne den perfekte passformen. og alt det, Kun €190 på Amazon.

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Finne ut Her. Slutter ved midnatt: våre topp 14 gode tilbud fra Amazon Belgium Prime Days! Er det en god deal? Grunnprisen på alle sammenligningssider er €260, Amazon tilbyr disse Bluetooth-hodetelefonene for €190. du 70 € rabatt Takket være de beste dagene, som avsluttes i morgen. Også med Kampanjekode «FLASH10»Du drar nytte av en ekstra rabatt på €10. Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Finne ut Her. Bose QuietComfort ørepropper II Bose trådløse hodetelefoner © Amazon Støyreduksjon : Disse nye trådløse Bose Bluetooth-hodetelefonene har støyreduksjon ved hjelp av en unik tilnærming som fungerer for alle;

Trådløst : Disse nye generasjonen trådløse Bose-hodetelefonene er designet med Bluetooth-funksjonalitet slik at du kan lytte til musikk uansett hvor du er;

Intelligent tilpasning : De justerer intelligent støyreduksjon og lydytelse slik at du kan nyte uavbrutt oppslukende lytting uansett hvor du er;

Ulike notater : For å sikre komfort hele dagen og en stabil passform, kommer disse hodetelefonene med tre par ørepropper og tre par tilpassede stabilitetsbånd, slik at du kan finne den perfekte passformen for ørene dine;

Riktige anrop : To støyreduserende mikrofoner i hver øreplugg jobber sammen for å avvise omgivelsesstøy, perfekt for krystallklare samtaler. READ Ultra Mega Extra Party Challenge vil utfordre deg på bryteren Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Finne ut Her.