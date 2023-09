Disse ukrainske snikskytterne prøver å eliminere viktige russiske befal: «Vi er usynlige»

En enkelt kule er alt som skal til for å utsette en militær avgjørelse i timer eller dager. «Hvis soldatene forbereder seg på å angripe og løytnanten deres blir angrepet, vil hele hæren være i oppløsning.»Pensjonert US Army Generalmajor Wall Street Journal. Russiske tjenestemenn er også lett gjenkjennelige, spesielt takket være skoene de bruker.

Dette snikskytterteamet kaller seg selv «Djevler og engler” (“Devils and Angels”) og tog nær den ukrainske byen Bagmouth, igjen ifølge rapporter. Wall Street Journal. Spillerne er der for å jobbe med sin skyteevne og sine bevegelser, med full vilje. «Vi opererer stille, vi er usynlige»advarer Fisher, en av divisjonens snikskyttere.

«Russlands nåværende trend går tydeligvis mot radikalisering»: Vladimir Putin, den beste av de verste?

Snikskytternes rolle er viktig i denne kampen. I juni skjøt og drepte en ukrainsk snikskytter Vladimir Antonov, et høytstående medlem av Wagner-militsen. Mark Kancian, seniorkonsulent Senter for strategiske og internasjonale studier («Senter for strategiske og internasjonale studier»), mener «Når frontlinjene er nesten frosne, som i Ukraina de siste månedene, er rollen som snikskyttere enda viktigere.»

«Selv i døden vil Prigozhin fortsette å dekke Kreml»