Disse ultralette brillene danner en gigantisk skjerm for utvidet virkelighet

Den kinesiske produsenten Rokit har lansert et nytt par ultralette briller for utvidet virkelighet. Kalt Rokid Max, de lar innholdet på enhetene vises på en gigantisk virtuell skjerm.

Mellom klassiske augmented reality-hodesett som Microsoft HoloLens og tilkoblede briller som Snapchat, her er en rekke briller i full utvidelse. De viser ikke en fullstendig oppslukende verden, men snarere en stor virtuell skjerm. Produsent Rokid har lansert et nytt par augmented reality-briller som minner om Xiaomis trådløse AR Glass Discovery annonsert i februar. På bare 75 gram (126 gram mot Xiaomi) er Roxid Max imidlertid veldig lett.

Brillene kombinerer to Full HD mikrogamle paneler (1 920 x 1 080 piksler) med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Sammen presenterer de en 215-tommers (5,46 meter) skjerm på seks meters avstand. Rokid annonserer 50 graders synsfelt og 600 nits lysstyrke. Brillene har ingen lagringsplass eller batteri, så de må kobles til USB-C på en annen enhet, for eksempel en PC, nettbrett, smarttelefon eller konsoll.

Justerbar dioptri

De er designet for å se innhold på en stor skjerm uansett hvor du er. Den lar deg for eksempel spille på en konsoll uten å monopolisere TV-en, se en film fra smarttelefonen på toget eller jobbe uten å være begrenset til PC-skjermen. Roxid Max er utstyrt med et sporingssystem (med tre frihetsgrader), selv om det kun er kompatibelt med enkelte Android-mobilenheter og ennå ikke er tilgjengelig på PC.

Brillene inkluderer en dioptrijustering på 0,00 til -6,00, slik at nærsynte kan bruke dem uten behov for kontaktlinser. Til slutt er de utstyrt med en bryter som lar deg bytte mellom 2D og 3D, for eksempel for å se film i 3D. Briller er tilgjengelig for forhåndsbestilling Produsentens hjemmeside Priset til 439 dollar (400 euro), øker dette til 546 dollar (498 euro) inkludert toll og levering til Frankrike.