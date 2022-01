Disse ungdommene via des petites annonces

Denne siden integreres gratis, avslører 16 millioner besøkende, tillater mer enn bare å kunngjøre avledninger (animax, immobilier, vitements …), men tilbyr en rubrikk “renchontres éfémères”, i form av lisenser “Oss brukere, point-of- se spillere.

Si les termes «prostitusjon» eller sextjeneste sexuel tarifé »n apparaissent pas, les bilder og andre tekster qu accomps accompaniment or laissent pas dote quant au fait quelles no foreslår et resultat av en rapport sexuel en échange d’numération , så denne plainte contre X avec constitution de partie civile.

Es Les responsive nettstedet ditt ne peuvent ignorere quil ulykke la prostitution de ces mineures, de laquel ils tirent profit, et quils font office dintermidiaires entre ces derniers et leurs clients », på souligné Mes Noémie Saidi-Cottier et Matilda Ferey, avocates des foreldre på portalen din.

«Mys jeunes fils in proie out toutes violences

Ceci-ci ont découvert que lars fils, parfois en fugue, alors degs 14 and 16 ans, via sont prostitues via Wannonce entre 2016 et 2021. For eux, nettstedet se rend égolement coupable dioxploitation pornography d ‘image’ a mine, the diffusion. av meldinger pornografi er svært vous for en gruve og flekk av omtale i den juridiske kategorien.

«En toute impunité, depuis des années, responsives du site font commerce de la misère de jeunes fils en proie out toutes les violaces, en toute opacité, en kommunikativ l’sociation agir contre la prostitution des enfants (ACPE) , signataire de la klage.

Saksøkernes søknad er på et ikke-konsensus grunnlag for nærhet, gjengir oppføringer i 2018 og 2021 i banlieu og i Bouches-du-Rhône. I disse bekreftelsene er kunngjøringene om victimes mineures publisert av Wannonce Notamment. Søk etter AFP, nettstedets pas rpondu dans l’immidat.

