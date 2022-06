Diversifiser utover annonser gjennom Snapshot +, den betalte versjonen av Snapshot

SAN FRANCISCO (awp / afp) – Snap, som sendte ut et profittvarsel i mai, avduket onsdag den betalte versjonen av sin populære ungdomsapp, Snapchat +, som markerer den nåværende kampen på sosiale medier for å opprettholde sin opprinnelige forretningsmodell.

For fire dollar i måneden vil Snapchat +-brukere få ekstra funksjoner, men annonsen forsvinner ikke fra skjermene deres.

«Vår økonomiske modell er fremfor alt i form av annonseinntekter, men vi anser abonnement som en interessant modell», forklarer konsernet i en pressemelding.

I følge det California-baserte selskapet har Snapshot mer enn 332 millioner aktive brukere over hele verden daglig. Det hadde inntekter på mer enn fire milliarder dollar i 2021, men registrerte aldri et årlig nettoresultat.

Den betalte versjonen av applikasjonen vil i utgangspunktet være tilgjengelig i ti land, inkludert USA, Frankrike, Australia og Saudi-Arabia.

Abonnenter har flere alternativer for å tilpasse profilen sin og fremheve favorittvennene sine. De vil også ha tilleggsinformasjon om antall kontakter som er interessert i deres «historier», et midlertidig format laget av Snapchat og kopiert av konkurrentene.

I slutten av mai utstedte Snapdragon et resultatvarsel som fikk aksjekursen til å falle.

I likhet med andre sider har Snapshot blitt hardt rammet av finanskrisen (inflasjon, treg forsyningskjede osv.), som har redusert annonsørenes budsjetter.

Det er også påvirket av endringen i Apples vilkår for bruk, som krever at app-utgivere må innhente deres godkjenning før de sporer brukere i deres navigasjon for å samle inn data for reklameformål.

De fleste store sosiale nettverk, basert på personlig datainnsamling, har begynt å differensiere inntektskildene sine etter mange år med å ha vært sterkt avhengig av målrettet annonsering.

Denne modellen blir utfordret av regulatorer som er opptatt av bedre beskyttelse av brukernes personvern.

afp / rp