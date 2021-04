Dix erter Norge klesoppdatering for Eurovision 2021

Hver ukedag, mellom nå og mai-konkurransen, vil ViviBlogs ‘team turnere de siste emnene fra hele verden på Eurovision 2021. Vi reiser til Instagram, Twitter og andre steder, slik at du ikke trenger å gjøre det. Da Daily Digest Leslie Roy og James Newman går live, gjør Dix narr av en kostymeoppgradering mens Victoria diskuterer sceneplanene sine. Men først

Eurovision News: 23. april

Avslørt av Penny Cristos motedesigner

Penny Cristo er en stilig fyr som ikke vil ha på seg noe til Rotterdam. Ahmed Halaun, sjef for den tsjekkiske pressen, har kunngjort at “Omaga” sanger-designer Jiri Kalper vil ha på seg kostymen. Culper er kjent for å skape bærekraftige luksusstykker som passer godt sammen med Pennys miljøfunksjonalitet. Mote vil også sparke Pennys dansere.

Motedesigner Jiri Culper har ansvaret for Pennys kostymedesign og den talentfulle dansetroppen som vil følge henne på scenen. Jiri har skapt standard luksusstykker gjennom årene, inkludert show på NYFW. – Ahmed Halloween (h Ahmad Halloween) 21. april 2021

Penny introduserer oss for dyrevennene sine

I andre nyheter introduserte Penny fans for noen av de hårete vennene sine – spesielt en søt svart katt og en liten hvit geit. “Ps: De elsker deg, ikke skad dem”, skriver han.

Dix erter den oppgraderte innredningen for Rotterdam

Du ville ikke trodd dette var mulig, men Dix kommer til å ta Eurovision-antrekket sitt et skritt videre inn i Eurovision 2021. Som svar på et fan-spørsmål og svar på Instagram, bekreftet hun at kjolen var “oppgradert”. Han har allerede gullkjeder, en gigantisk pelsjakke og gigantiske englevinger … Så hvem vet hva han har med oss. Dix påpekte også at den offisielle musikkvideoen til “Fallen Angel” vil bli droppet de neste dagene.

Victoria jobber med Marvin Dietman på sceneshowet sitt

Den berømte kreative direktøren Marvin Dietman er en travel mann for øyeblikket. I forrige uke så vi ham med Albina i Zagreb, denne uken er han sammen med Victoria i Sofia. Han er der fordi den bulgarske delegasjonen ga den siste hånden til Victorias sceneshow i Rotterdam. Skriver på Instagram, låtskriveren sier, “Å vokse opp blir gammel.” Koreografen min er Elena Kolarova. Takk for at du kom tilbake til Bulgaria. ”Victoria, Marvin, Dan og Elena deler alle sine synspunkter på YouTube-klippet nedenfor.

Leslie Roy og James Newman går live

Leslie Roy og James Newman fra Irland slo seg ned i en 40-minutters sitechat på Instagram. “Svar på spørsmål om te og latter!”, Sier James i kommentaren til direktesendingen.

Blas Cantó gjør det Snø Tilstand

Etter forestillingene til Barbara Privy fra Frankrike og Jones Dears fra Sveits, suksessen med den spanske dokumentarserien Snø Endelig inviterte Bloss Conte til showet. Imidlertid fremførte han ikke sin Eurovision-sang. I stedet ga han en emosjonell tolkning av en sang av Rocio Jurato. Programprodusenter har bekreftet at spanske Eurovision-fans vil bli bortskjemt fordi “Voi A Quadrum” blir sendt neste uke.

Rocco Carrasco sang salmen til mors sang. Stopp simuleringen nå #RocioEnDirecto pic.twitter.com/MSH9u9f9Bb – Europhone Spain (@ Eurovision_ESP) 21. april 2021

Pass popcorn! Natalia Kordienko går på kino

Natalia Gordienko fra Moldova vender tilbake til Moskva for den 43. årlige filmfestivalen. Kledd i en fantastisk Alexander McQueen-kjole gikk han på den røde løperen med musikkguiden sin, Philippe Kirkoro.

Barbara Privy jobber med nyere versjoner av Voilà

“Voyle” var en av de første sangene som ble valgt til Eurovision 2021. Nå, flere måneder senere, gjør Barbara seg klar til å riste ting litt opp. Ved siden av et bilde av ham som sitter på hodet med et par hodetelefoner på den bærbare datamaskinen, skriver han at han forbereder en ny versjon av Eurovision-sangen til Adriatic-nettfesten. Han jobber også med en redesignet versjon av Sanson.

Spent av TIXs klesoppgradering? Hva med Victorias tilstand? Gi oss beskjed i kommentarene.

Les mer Daily Digests for Eurovision 2021.