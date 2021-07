Dixons Carbon for å heve arbeidstakernes lønn når markedet varmes opp Dixons karbon

Dixon Carbon øker lønningene for karbonarbeidere som arbeidsgiver for teknologiforhandler advarer om “oppvarming” i markedet for ansatte.

Midt i bekymringene for mangel på arbeidstakere i Storbritannia, har forhandleren lovet å øke timelønnen for sine britiske arbeidstakere i butikker, telefonsentre og hjemleveringer med gjennomsnittlig 9% fra oktober, og bringe dem til det anbefalte levelønnsnivået på 85 10,85 per time i London og 50 9,50 utenfor hovedstaden.

I fjor fikk leveransedrivere, lagerarbeidere og de som jobbet med produktreparasjon og installasjon, tre bonusbonuser på $ 150 hver som anerkjennelse for arbeidet de forlot hjemmet under epidemier.

Konsernsjef Alex Baldog sa at teamet var i stand til å rekruttere nok forhandlere, drivere til varebiler og produktinstallatører fordi det gir opplæring og interessante jobber og lønnsforbedringer.

Han erkjente at mangelen på HGV-drivere var “en utfordring” for virksomheten, men var i stand til å bruke musklene som en markedsledende forhandler. Dixons bruker ikke lastebilførere direkte; De sa at logistikkpartneren var DHL.

Baldoks kommentarer kommer da Dixons Carbons årlige salg av elektronikk, inkludert fjernsyn, bærbare datamaskiner og videospillkonsoller, utgjorde en tredjedel av det årlige overskuddet.

Forhandleren, som eier Charis PC World-merket, har doblet sine 4,7 milliarder dollar i året i inntekter fra elektronikk bestilt online, en økning på 34% i Predox-fortjeneste til 156 millioner dollar.

Baldock sa at kostnadene ved teknologi vil fortsette å være sterke ettersom skiftet til å jobbe hjemmefra og den nye interessen for spill og digitale hobbyer utløser en permanent endring i vaner. “Vi varmer virkelig opp,” sa han.

“Teknologi har blitt mer sentral i folks liv. Som markedsleder, med den vinnende Omni-Channel-forretningsmodellen, kan vi få mest mulig ut av det.”

Nettsalg utgjorde mer enn 45% av selskapets totale årlige omsetning, opp 2% til 10,3 milliarder dollar. Selv om butikker i Storbritannia, Irland, Norge, Danmark og Hellas var stengt i betydelige perioder, økte salget av elektriske varer med 14%.

Selskapets resultat før skatt økte med 34% fra år til år til 156 millioner dollar, noe foran analytikernes forventninger.

Dixons Carbon sa at salget av dataprodukter, spesielt Apple-enheter og spillutstyr, økte et kvartal, mens TV-salget ble hjulpet av Euros fotballkonkurranse og økt interessen for digital underholdning, inkludert spill. Salget av innenlandsk utstyr gikk tregt da butikkene stengte, men selskapet sa at de har vært oppmuntrende siden gjenåpningen.

I Storbritannia og Irland – der selskapet vil bli omdøpt til Curry i år og presse merkevarene Dixons, Carbon lager og PC World – hoppet online salg 114% til 4,3 milliarder dollar.

Dette bidro til å kompensere for tapt salg fra tvungen stenging av butikker under låsene, som også stengte salgsstedene på Dixons Travel Airport.

Selskapet kunngjorde i april at de ville stenge alle Dixons reisebutikker permanent, da det ikke forventet tilstrekkelig utvinning av antall passasjerer for å motvirke den britiske regjeringens beslutning om å eliminere skattefri shopping.

Baldock sa at Dixons vil fortsette å selge online ved å oppdatere nettstedet sitt, utvide sin direktesalgssalgstjeneste online og teste raskere leveringsmønstre. Han sa at Uber vil tilby en raskere leveringstjeneste direkte fra butikker enn lager utenfor byen.

Aksjonæren gjenopptok utbyttet og sa at Dixons Carbon hadde tilbakebetalt 73 millioner dollar det hadde mottatt for sine britiske og irske ansatte, og hadde tilbakebetalt 4 144 millioner dollar i utsatt merverdiavgift.