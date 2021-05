Elektrisk forhandler Dixons Carbon vil gi nytt navn til alle sine britiske og irske butikker som Curry som en del av et større omdøping.

Gruppen sa at Carris PC World, Carbon Warehouse, Team Noho og Dixons Carbon alle vil bli karriretter innen oktober, og det nye Carris-nettstedet er satt til å lanseres.

Over 300 butikker vil bli omdøpt, 13.000 ledsageruniformer og 300 kjøretøylever er byttet ut.

Dette er en del av den nylig annonserte 190 millioner investeringene i pussede butikker, online motivasjon og personalopplæring i teknologi.

Gruppens første nye look-butikk ble avduket torsdag i Edinburghs Kinnird Retail Park.

Dixon Carbon vil endre navn til Charis på London Stock Exchange etter konsernets årlige aksjonærmøte i september.

Alex Baldoc, administrerende direktør i Dixons Carbon, sa at beslutningen om å gi nytt navn til Charis var “hjerneløs”.

Han sa: “Det er det beste av det gamle, det beste av det nye.

“Henry Curry har vært det mest populære og pålitelige merkevaren innen teknologi siden 1884, da han først begynte å hjelpe alle med å nyte den fantastiske teknologien i vår tid – sykler.”

Baldach erkjente at dette var en “bitter søt dag” for merker som Dixons, som ville forsvinne fra de høye gatene og under online-omdøpet.

Han forsikret at det ikke ville være noen butikknedleggelser som et resultat av omorganiseringen, og at konsernets internasjonale merkevarer ville forbli uendret i markeder som Norge og Sverige.

Dixon’s Carbon har blitt omdøpt i mange år, og i 2006 ble Dixons navn fjernet fra High Street, og butikkene bestemte seg for å gjøre overgangen til daværende Karis.Digital.

Dixons ble beholdt som et merke for sin online detaljhandel, mens det også ble brukt til Dixons Travel.

Men gruppen kunngjorde planer i april om å stenge 35 sterke flybutikkvirksomheter Dixons Travel på grunn av epidemiske handelsproblemer og slutten av tax-free turisme shopping.

Det truet også sine 531 komplette karbonlagerbutikker i fjor, i stedet for å erstatte merket med større butikker.

