Dizanidin funnet i Bahrain Victorius-løpere, “Dette er vanligvis et lovlig stimulans”

Rytterne til Bahrain Victorius-laget kan ha brukt Dizanidine under den siste Tour de France. Deretter ble det utført toksikologiske analyserEt søk fra World Tour Team under den 17. etappen av den siste Tour de France.

Spor av dette stoffet ble faktisk funnet på håret til tre løpere. Det franske mediet Ouest-France siterte en rapport fra forskere ved Universitetet i Strasbourg.

Vi vil nå klargjøre at dette produktet selges under navnet Verken Sirtalut eller Janaflex er forbudt av World Anti-Doping Agency. Bruken reiser fortsatt spørsmål. Spesielt fra et etisk synspunkt. De Dizanidin Vanligvis brukt i det medisinske miljøet for å behandle tilstander som multippel sklerose. Det virker på musklene og lar dem slappe av.

Denne egenskapen er hovedsakelig av interesse for idrettsutøvere. Ønsket mål: å komme seg etter muskelsmerter, kramper og/eller lett.

De Dr. Ølsalat, Idrettsfysiologen har vært involvert i kampen mot doping i mange år, spesielt gjennom sin forening.»Idrettsutøvere for åpenhet ‘. Ifølge ham er bruken av dette produktet som et sentralstimulerende middel.

«Dette kalles ofte lovlig doping. Produktet er ikke inkludert i listen over produkter som er forbudt av World Anti-Doping Agency (WADA), men brukes utvilsomt for å forbedre ytelsen. For oss bør dette produktet være på listen over forbudte stoffer. Denne listen bør inkludere ytelsesforbedrende og andre 40 elementer som for øyeblikket ikke er inkludert., mener Pierre Sallet.