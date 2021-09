Dizzee Rascal nekter å slå ekskjæresten på hodet | UK News

Musiker DC Rascal nektet å vekke sin ekskæreste i et hus i Sør-London i sommer.

Croydon Magistrates ‘Court hørte at rapperen egentlig het Dylan Guapena Mills, som ikke ble dømt for å ha presset hodet til Cassandra Jones og “kastet henne til bakken” på en bolig i Streedham.

Den 36 år gamle Pongers og Dance View Me, som toppet rangeringen, dukket opp i retten iført dress og slips.

Advokaten hans, Iskander Fernandez, sa at rapperen “nekter å skyve klagerens hode, og nekter å presse henne til bakken.”

Tissy Rascals manager, som “mottok en telefon under tvisten”, vil vitne under rettssaken, sammen med sin eks-kjærestes mor, Don Kirk, hørte retten.

Metropolitan Police sa tidligere at Jones fikk lettere skader etter den påståtte hendelsen. Rapperen ga ut debutalbumet, Boy in Da Corner, i 2003, og hans syvende studioalbum, E3 AF, som markerer postnummeret hans og afrikanske arv i Øst -London, skal slippes 30. oktober.

Hun ble nominert til en MBE for musikktjenester på Queen’s Birthday Course Roundtable 2020, og opptrådte i forrige måned på festivaler inkludert Live at Lidyard og Board Masters i Cornwall. Han ble tiltalt for overfall 2. august.

Han ble løslatt med betinget kausjon og kommer tilbake til retten 18. februar for rettssak.