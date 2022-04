Dmitry Boyd-målet for året, Tiki-Dhaka-målet: Gjenvinn de beste målene i kvartfinalen på den europeiske kvelden (video)

Kvartfinalen i Europa og Conference League fant sted i går kveld. Alt vi kan skrive er at publikum fulgte godt med på disse møtene.

Signert Parsa, forvirret Wally

I Europa League går Barcelons inn i den kokende Deutsche Bank-parken. Kampen som holdt alle fotballløftene.

Med 100 i timen åpnet tilskuerne scoringen med Gnoffs geniale gest. Den 20 år gamle tyskeren kontrollerte ballen, prøvde å klarere fra det ene hjørnet, og til tross for at han var dårlig plassert, kastet han det beste curlingskuddet for å finne topphjørnet til Marc-Andre der Stegen. (Mål 3:25)

Bar பார்a måtte deretter reise seg, og takket være endringene i serven kunne Blocranas score et vanlig tiki-daka-mål.

Målet for Bayts sesong?

For den første etappen av kvartfinalen i Conference League beseiret OM Paok Salonika fra grekerne. Møtet begynte nøyaktig på en brennende velotrome. Dmitry Byte la en lett pasning til brasilianske Gerson på kanten av offside, som han kontrollerte perfekt for å avslutte med et vakkert utspill med venstrefoten.

Deretter sikter du mot kvelden. På slutten av første omgang fikk OM corner. Turkish Under, skynder seg inn og prøver en børstet pasning på kanten av rektangelet. Ballen spretter og Dmitry Boyd kaster en volley fra et annet sted.

Hvis OL-spillerne har en nesten perfekt match, bør de angre på å tenke på det beste målet de ble enige om da de kom tilbake fra garderoben. Marokko El Gadori er på slutten av en vakker leddbevegelse.

Muriels solo

Atlanta gikk til Leipzigs side i et veldig livlig møte. Bare de som kommer starter fiendskapen. Louis Muriel får ballen på kanten av rektangelet, bruker et løst forsvar og akselererer, og finner en fancy krøll i det øverste hjørnet til Peter Kulaski.