DNAet til små blekkspruter advarer om fremtiden til Antarktis-isen

BESKRIVELSE – Genetiske analyser tyder på at det allerede har skjedd en massiv tining med begrenset temperaturøkning.

Glaciologer over hele verden følger nøye med på smeltingen av isbreer i Vest-Antarktis. Det kan forårsake en potensielt katastrofal havnivåstigning på 5,3 meter etter noen hundre år. I 2023 ble det minste havisområdet rundt det hvite kontinentet målt. Dette kan være en indikator på at smelting er i gang, selv om forskere fortsatt bruker litt tid på å knytte denne hendelsen til global oppvarming. Dessuten, i oktober i fjor Natur klimaendringerKaitlin Naughten, en forsker ved British Antarctic Survey i Storbritannia, indikerte, ved hjelp av nye modeller, at smeltingen av Vest-Antarktis var uunngåelig, selv om temperaturøkningen var begrenset til +1,5 °C ved slutten av det 21. århundre.min århundre.

En helt annen tilnærming, som analyserer tidligere klima med en veldig original teknikk, bekrefter disse spådommene. Det ville allerede ha vært en smelting av…