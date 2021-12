Dobbelt jordskjelv på den greske øya Kreta

Et jordskjelv med en styrke på 5,4 ryster den greske øya Kreta søndag, ifølge Athens forskningssenter.

Episenteret ble rapportert under Stillehavsbunnen, 45 km sør for øya Kazos, på en dybde på 10 km, ifølge US Geological Survey.

Klokken 16.15 rystet et jordskjelv med styrke 5,2 området på 9 km.

Det ble ikke meldt om skader.

Et jordskjelv med en styrke på 5,8 rystet Kreta 27. september, og drepte minst én person, skadet flere titalls og skadet hundrevis av bygninger.

Hellas ligger i en rekke seismiske forkastninger og opplever konstante jordskjelv.

I oktober rystet et jordskjelv med en styrke på 7,0 den greske øya Samos og den vest-tyrkiske byen Izmir.

Mesteparten av skadene var i Tyrkia, hvor 114 mennesker ble drept og mer enn tusen såret. I Hellas ble to unge menn drept på Samos.

Klokken 17.14 søndag inntraff et jordskjelv med styrke 4,4 53 km nordvest for Athen på en dybde på 16,7 km.