Doble linjer på Europas isoverflate kan indikere vannlommer

Overflaten til Europa, en av Jupiters fire hovedmåner, er dekket av en 20 kilometer dyp isskorpe preget av mystiske doble mørke linjer kalt linae. Nå kan en ny studie som sammenligner Europas overflate med Grønlands isete skorpe kaste litt lys over hva disse linjene egentlig er.

Månen Europa er dekket av forhøyede parallelle linjer hundrevis av kilometer lange. Hver sektor av satellittens overflate er merket med en rekke av disse doble linjene på kryss og tvers, men forskere har aldri visst sikkert hvordan de ble dannet.

Det er her Grønlands doble islinjer kommer inn, som dukket opp for rundt ti år siden og skjuler store vannlommer rett under overflaten. Forskere krysset Grønlands isskorpe ved hjelp av radar, og skanningene viste vann under linjene.

«Dette er første gang vi har sett doble linjer som disse på jorden,» sa Riley Culberg, en doktorgradsstudent ved Stanford University og hovedforfatter av den nye studien, til Space.com.

Å finne disse vannlommene kan være et annet mål for fremtidige sonder sendt til månen Europa, for eksempel NASAs Europa Clipper-oppdrag som skal lanseres i 2024.

Via: space.com

