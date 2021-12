Død på Travis Scotts konsert: Rapperen hørte ikke skrik under opptredenen hans på AstroWorld.

Ti mennesker ble drept der. Artisten sier torsdag at han fikk vite om døden til noen av publikummet hans bare minutter før pressekonferansen som fulgte showet. Han sier også at han aldri hørte fra publikum som ropte eller ba fansen om å stoppe konserten hans.

Ti festivalgjengere ble drept og dusinvis ble skadet under stormen under arrangementet. Det utforskes fortsatt hvordan situasjonen kan bli verre under denne festivalen som vil samle 50 000 tilskuere.

– Selv etter showet skjønte jeg ikke nøyaktig hva som skjedde før noen minutter før pressekonferansen, sa Travis Scott til Charlemagne Tha God på radiopersonlighetens YouTube-kanal og på amerikansk TV. “Selv da tenkte jeg, hva? Folk går ut noen ganger, det skjer ting på konserter, men noe sånt?”

Fans prøvde å få Scotts oppmerksomhet under opptredenen hans i håp om å stoppe showet, men rapperen lyttet ikke. Artistens opptredener er kjent for å være ville, men rapperen sier de alltid foregår i «trygge omgivelser».