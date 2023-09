Døde dyr, halshugget med bare hender: Foreningen fordømmer tradisjonen med «svanehals»-spill i Frankrike, borgermesteren forsvarer seg (VIDEO)

Sist søndag, 17. september 2023, dro dyrerettighetsforeningen One Voice til vertsfestivalen som ble arrangert i Saint-Bonnet-près-Riom, Frankrike.

Svimmel! Foreningen bemerker at «Ti ungdommer rev hodet av tjue gjess, høner og kaniner og drepte dem til offentlig jubel.Denne tradisjonen med «gåsehals»-spillet er ment å symbolisere alderdom.tvinge«.

Så et spørsmål oppstår: Hvordan ble disse dyrene drept? En stemme i Baskerland, «Enten drukner vi dem, eller så åpner vi munnen deres for å stikke dem«.

I videoer som er delt på sosiale nettverk av A Voice, kan deltakerne ses rive av hodet til kaniner, høner eller ender med bare hender, mens dyrene henges opp ved hjelp av tau som er omtrent to meter høye. På tidspunktet for halshugging er dyrene allerede døde.

«Arrangørene forsvarer seg med å skryte av at de ikke halshugger levende dyr. Men de har ikke noe imot å drepe kadavre før de lar dem parteres. Her har vi å gjøre med en middelaldersk praksis som bagatelliserer dyremishandling og slår den fast som en sant ritual for eldre. Denne innvielsen bør gjøres uten å oppfordre til brutalitet,» sa han. .

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Finne ut Her.

” Det er en forfedretradisjon som har eksistert siden middelalderen. Det har det alltid vært. Det er en tradisjon forankret i landsbyens historie. Jeg har ingen negative tilbakemeldinger fra folk.»Byens ordfører, Denis Rougiron, nevner for våre kolleger i Actu Saint Etienne.

Foreningen ber om forbud mot dette.En arv fra ikke navngitt barbari over hele fransk territorium«.