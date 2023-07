Dødelig brann: Hvorfor den greske regjeringen og innbyggerne tar ansvar

Den myndighetsvennlige pressen senker fisken ved å understreke klimakrisen og ignorere regjeringens potensielle ansvar for «fullt ansvar for katastrofen». En ting er faktisk klart: Verken grekerne eller påfølgende regjeringer – av alle trender – har lært noen leksjoner fra de dødelige brannene som har herjet landet de siste tretti årene.

I Hellas vil turistsesongen være den beste og siste i landets historie

Ulovlige konstruksjoner

På den sivile siden rydder vi ikke børsten, vi bygger alltid ulovlige hus midt i skogen eller i busken, uten brannslukningsapparater, uten vanntanker, uten å plante saktebrennende trær, uten å bruke brannsikre materialer.

På regjeringssiden lukker vi øynene for disse ulovlige konstruksjonene, eller legaliserer dem før valg. Vi gjør ikke brannforsikring obligatorisk, så når folk mister hjemmene sine, gråter de bare tårer. Og en topografisk undersøkelse av skogene og åsene som markerer daler som blokkerer brannmenns tilgang til brannen, er ennå ikke fullført, til tross for løfter gitt etter hvert utbrudd.

utkastelsesordre

Mitsotakis-regjeringen har opprettet et nødnummer (112) for å varsle om forestående katastrofer, men dens primære formål er å tvinge folk til å adlyde evakueringsordre.

Men brannene på øya Euboea i 2021 – ettersom kun hus beskyttet av de som nektet å forlate ble spart – motsto folk dem mer og mer, og politiet måtte gripe inn for å tvinge dem til å forlate dem.

Riktignok vier greske brannmenn seg til brannslukking med eksemplarisk mot og dedikasjon. Men ingenting ble gjort for å oppmuntre dem. Lønningene deres er fortsatt lave, utstyret deres er fortsatt utdatert og de mangler opplæring. Ikke nylig ansatt, bare sesongarbeidere kommer regelmessig for å øke antallet brannmenn for sommeren. Mens de protesterte foran parlamentet for å kreve bedre arbeidsforhold, ble opprørspoliti mobilisert for å slukke brannen med vannkanoner.

Fra Rhodos til Athen brenner Hellas fortsatt

Kanadiere kan ikke gjøre alt

Under brannen i 2021 ble greske brannmenn overrasket over utstyret til sine rumenske kolleger. Sistnevnte var utstyrt med droner og kartla i løpet av timer vannpunkter, daler, eksisterende ruter og visste nøyaktig hvor de skulle gå for å kjempe.

I Hellas er vi hovedsakelig avhengige av kanadiere, men Fodis Hatsipodis, en erfaren frivillig brannmann, sier: «Canadiere kan ikke gjøre alt.» De kan ikke fly om natten eller i sterk vind. Når den brennende skogen lager tykk røyk, kan de ikke rette vannstrålene sine. Men ifølge alle eksperter kommer det største problemet fra overføringen i 1992 av hele ansvaret for å håndtere branner fra skogvakter til brannmenn.

Brannmenn bekjemper branner når en brann bryter ut, mens skogvoktere jobber i skogen der de kan forhindre det. De reduserer biomassen som mater brannen, hvilke trær som skal kuttes for å skape brannvernsoner, hvor man kan grave skyttergraver,… Under øya Euboea (2021) gikk brannmennene seg vill og måtte tilkalle dem for å veilede seg selv. Observasjonen er enkel: ingenting har endret seg i Hellas de siste tretti årene bortsett fra brannslokkingsmetoden og intensiteten til brannene. Et tegn på fullstendig mangel på reell forebygging, løfter om erstatning til ofre og gjenplanting av brente områder er ofte en død bokstav.