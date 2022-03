Dødsfall av 13-åring vaksinert i Norge: Ingen kobling til vaksine

Norske helsemyndigheter har uansett ikke funnet noen sammenheng mellom de to fakta, men fortsetter å advare disse gruppene mot farene ved vaksinasjon. Vaksinasjonspolitikken endres ikke. Siden den norske vaksinekampanjen startet i slutten av desember, har 33 personer som fikk den første dosen dødd. Studier av tretten tilfeller rapporterte at eldre og svakere pasienter hadde større sannsynlighet for å oppføre seg voldelig på grunn av bivirkninger. Relativt mild fra vaksinen.

– Det er ikke umulig at noen av de som er vaksinert er svært sårbare, og det kan ha vært antatt at de ikke burde vaksineres, sier Camila Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet. Han viste til at om lag 45 mennesker dør hver dag på norske sykehjem.

Dødsfall av vaksinen er også rapportert i Danmark, Sverige, Finland og Island. Igjen ble det ikke etablert noen direkte forbindelse.

Mandag gikk Pfizer og BioNTech sammen med nordmennene for å «samle all relevant informasjon». De husket at kampanjen i Norge startet med seniorer som bor på sykehjem, og sa «de fleste av dem er svært gamle med grunnleggende medisinske tilstander og noen av dem er terminale.»