Vi fikk tirsdag vite av advokaten hans at Alexandre Despeliers, hans ekskjæreste og tidligere direktør for Warner Musics Peter Igin, som skulle stilles for retten i Paris i juni, er død.











– Mannen hennes ga meg en dødsattest i dag (tirsdag), sier advokaten hennes, Laurie Heinz, til AFP, etter rapporter fra Paris om at Alexandre Despalier var død i en alder av 53.

Den tidligere stridskameraten til plateselskapeieren i Australia, nær Elton John og Madonna, har blitt anklaget for å ha forgiftet produsenten for å kontrollere formuen hans, verdsatt til titalls millioner euro. Han ble også siktet for dokumentfalsk og bedrageri. Han skal etter planen møte i Aziz-domstolen i Paris fra 7. til 17. juni.

Den 12. november 2008 døde den 62 år gamle australske milliardæren Peter Igin på et hotell i Paris. Obduksjonen konkluderte med at det var et naturlig dødsfall. Kroppen hans blir kremert på forespørsel fra kameraten, men mot familiens ønsker.

Det oppstår mistanker og den avdødes begunstigede, Gary Berit, sendte inn en klage i desember 2009. Toksisk analyse av beskyttede organer avslører farlige nivåer av paracetamol tilsvarende 40 tabletter i blodet.

Ved etterforskningen av attentatet ble Alexandre Despaliers, vant til natt- og showbransjen, gjenforent med produsenten, som han hadde møtt tjue år tidligere, noen måneder før han døde.

Alexandre Despeliers hadde overbevist ham om at han var blitt veldig rik og at han ønsket å gi ham lykken da han døde av en hjernesvulst. Faktisk var Alexandre Despallières verken rik eller plaget av denne sykdommen.

Han nektet alltid

Begge elskere nominerte Despaliers som en global arv i et “sivilt partnerskap” i Storbritannia, men dette dokumentet er ikke anerkjent av australsk lov.

Etter Ikes død, for å fjerne denne barrieren, har Mr. Etterforskere mistenkte at Despaliers hadde laget et falsk testamente.

Alexandre Despeliers, dømt i juni 2010, ble løslatt i februar 2012 på medisinsk grunnlag og satt under rettskontroll. Rettsdommeren hadde besluttet å sende ham for bistand i mai 2020.

Rettssaken vil finne sted, men kun to medtiltalte vil bli tiltalt for medvirkning til bruk av dokumentfalsk og skriftlig dokumentfalsk.

Alexandre Despaliers var aldri involvert i Peter Igins død.