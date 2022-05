Dødsro å klatre?

Mens dere sover, heldige små, befinner jeg meg på min tomme side fordi en dag har noen bestemt at Euronext-markedene skal være åpne for okser. Nyhetene i Europa vil ikke være så intense denne morgenen, men det er det som skal til i USA for ikke å kjede seg. Publiser «referatet» fra det siste møtet i Federal Reserve først. Rapporten bekrefter at organisasjonen nå er godt etablert i et inflasjonsgående Godzilla-antrekk. Selv kommentatorer anså dokumentets tone som litt mer stridbar enn forventet, men ironisk nok førte ikke dette til investorens vanlige medlidenhet med «hurra-kiri» fordi sentralbanken er slem.

Vi har en tendens til å se dette som et tegn på at markedene nå har omfavnet Feds policy, som gir god innsikt i handlingene og gir inntrykk av å ta tilbake kontrollen over scenarioet. Vel, det er klart at diskursen har endret seg dypt: i løpet av noen få måneder har vi gått fra «Frykt ikke, det vil ikke være en prisøkning med det første«til»Frykt ikke, en renteøkning på 50 basispunkter er normenMen det virker bedre forstått. Dette spenningsfallet er også bevist av fallet i VIX-volatilitetsindeksen og 10-årige obligasjonsrenter som ikke bare falt fra toppene, men som ikke beveget seg mye i går kveld etter at det berømte referatet ble publisert.

Men la oss ikke la oss rive med for mye. Omprogrammering av investorforventninger betyr ikke at alle deler av finansfeltet allerede er justert. Ta bedriftens resultater for eksempel. Tallene ved inngangen til året var på linje med tidligere publiseringssesonger: Selskapene slo analytikernes forventninger. Forventningene er for lave som vanlig fordi selskapene selv veileder dem mot tall de kan slå, bare for å berolige aksjonærene. Dette er for bedrifter som har en klassisk kalender, det vil si at den tilsvarer kalenderåret. Med andre ord, 1Vers Regnskapskvartalet tilsvarer perioden januar, februar og mars. Men siden forrige uke har det vist seg tall for selskaper hvis regnskapsår er unormalt. De starter treningen klokken 1Vers Februar. Vi har sett hva dette betyr for amerikansk distribusjon: Walmart, Target og deres medarbeidere ser for seg en kompleks morgendag. Betyr dette at situasjonen forverret seg betydelig i april? Kan være. Uansett, teknologiaksjer virker heller ikke immune: I går kveld, Nvidia og Snowflake (som også startet treningen sin 1.Vers februar) viste en viss grad av forsiktighet og ble straffet utenfor høringen.

I resten av nyhetene er den økonomiske dynamikken i Kina fortsatt bekymringsfull. Selv internt følte premier Li Keqiang vanskelighetene landet hans gikk gjennom,»På noen måter og noe viktigere enn det var i 2020 da epidemien spredte seg sterktDen kinesiske vekkermeldingen er en av variablene som kan sette markedene tilbake på sporet, spesielt siden det vil bidra til å lindre mangelen som griper leverandørkjedene. Investorer vil også se amerikanske økonomiske data som forventes etter middag, som den siste utgivelsen. Dataene kom inn under forventningene. Når et tall periodevis savner konsensus, er det en tilfeldighet. Når data under forventningene begynner å multipliseres, er det en trend.

Til syvende og sist er det noen få europeiske aksjer som fanget Bank of Americas oppmerksomhet fordi de er filer av høy kvalitet, men som senket aksjemarkedet i 2022. Banken siterer spesifikt STMicroelectronics, Stellantis og AP Møller Maersk. I den samme studien jeg ser på, gir den også de seks aksjene i dekningsuniverset som har revidert inntjeningsprognosene ytterligere i løpet av de neste tre årene. Dette er anmeldelser oppover for Freenet-, Repsol- og Vesuvius-anmeldelser og for de synkende versjonene av Elior, Alstom og Adidas. Jeg håper disse få tipsene inspirerer deg.

Aksjemarkedene er mildt sagt nølende denne morgenen i Asia-Stillehavsregionen. Australia, Hong Kong og Japan stupte mens jeg skrev, mens Shanghai steg. Ledende europeiske indekser svevde rundt hjørnet da jeg begynte å skrive. De er nå mer bearish på det åpne, men innenfor ganske snevre grenser.

Tre statistikker i USA: ukentlige arbeidsledighetskrav (14:30), det andre anslaget for første kvartals BNP (14:30) og University of Michigan Consumer Sentiment Index (16:00). Hele makrodagboken er her.

Euroen falt litt til $1,0699. En unse gull faller til 1850 dollar. Oljen er fortsatt sterk med Brent North Sea på 114,38 dollar fatet og WTI på 110,87 dollar. opptreden USAs gjeld Ved 10 år står den på 2,75 %, relativt stabil. Bitcoin handles rundt $29 800 USD.

Amadeus: AlphaValue skal fortsatt senkes med målprisen hevet fra 61,80 til 62,80 euro.

Ashtead: Jefferies blir lenge med et prismål på 8000GB til 5000GB.

Bakkavor: Berenberg forblir holdt med målpriskutt fra 125 til 110 GBp.

Bodycote: Berenberg blir lenge med målpris ned fra 1030 til 780 GBp.

Brenntag: Berenberg forblir lang med en målpris på 95 til 100 EUR.

Compagnie des Alpes: Berenberg forblir på kjøpssiden med kursmålet hevet fra 21 til 22 EUR.

Datasett: Baader Helvea går fra salg til salg, mål €69.

FirstGroup: Berenberg begynner å følge opp kjøpet med et mål på 150 Gbps.

Galp Energia: RBC går fra bransjeutøver til å prestere bedre ved å målrette €16.

Swiss Re: Jefferies gjenstår å holde med målpris ned fra CHF90 til CHF82.

i Frankrike

Vivendi eier 55,4 % av Lagardères aksjekapital, men selve oppkjøpet avventer fortsatt en uttalelse fra konkurransemyndigheten.

Renault om trusselen om kollektiv handling til de tusen eierne av kjøretøyer hvis motorer svikter.

Brasils antitrust-vakthund har godkjent Carrefours oppkjøp av Grupo BIG.

Yenshi skal utføre utviklingsarbeidet for de tre flyterminalene på den fremtidige linje 18 til Grand Paris Express.

OVH har inngått samarbeid med SpeechBrain og Mila for å akselerere forskning på nevrologisk talebehandling.

EU-kommisjonen har godkjent oppkjøpet av Europcar.

Pierre & Vacances fortsetter restruktureringsprosessen og har bedt om åpning av fremskyndede forholdsregler.

Forsøk på oppkjøp av Generix

Philippe Millier og Herve Millint økte sin eierandel i hovedstaden Solocal.

Geci utsteder €0,5 millioner via utvannet utstedelse av ORNANs.

Derichebourg, Infotel publiserte sine kontoer.

I verden

Nvidia: Action falt 10 % utenfor økten etter forventninger under forventningene.

Snowflake: Aksjen falt 14 % utenfor økten etter å ha lagt ut blandede resultater og prognoser.

Nestlé sies å undersøke muligheten for å kjøpe GlaxoSmithKlines forbrukerhelseavdeling.

Elon Musk har økt det direkte bidraget til kjøpet av Twitter til 33,5 milliarder dollar, ved å kansellere en finansieringslinje støttet av Tesla Securities.

Aramco skal ha henvendt seg til Valvoline for et oppkjøp.

Apple hever grunnlønningene for å møte mangel på arbeidskraft.

Peter Thiel trer ut av styret i Meta Platforms med umiddelbar virkning.

Twitter vil betale 150 millioner dollar for å avslutte en undersøkelse fra Federal Trade Commission (FTC) om bruken av brukerdata.

TechnipFMC har blitt tildelt en «betydelig» kontrakt fra Equinor for å utvikle Halten Øst.

Oppsigelsen til presidenten for JD Sports. Ansvarlig administrerende direktør og midlertidig president.

Dagens hovedsaker: Alibaba, Costco Wholesale, Medtronic, VMware, Dollar General, Marvell, Johnson Matthey… Hele agendaen er her.