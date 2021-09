Dødstallet fra flom i det østlige USA har steget til 45

Minst 45 mennesker har blitt drept i regner uten sidestykke i seks stater i Øst -Amerika på grunn av kjølvannet av orkanen Ida, som flommet sent onsdag.

New Jersey-guvernør Bill Murphy sa at minst 23 mennesker har omkommet i staten hans, de fleste av dem etter å ha blitt fanget i “før-vann” -biler. Fire lik ble funnet i en bygård i havnebyen Elizabeth.

Tolv av de døde var i New York City. Elleve av dem døde i flommen i kjelleren og en annen i en bil, opplyser politiet. Ytterligere tre døde i Westchester County i nærheten.

En sersjant fra Connecticut State Police er død etter at skipet hans ble feid av flomvann. Myndighetene i Pennsylvania sier at en person er drept i et trefall, og det er rapportert om dødsfall i Maryland og Virginia, med fem døde.

Jano Lieber, administrerende styreleder i Metropolitan Transportation Authority, sa til CNN at New York Citys store transportsystemer ble revet med av stormen, oversvømmet t -banen over natten og stoppet passasjerer på undergrunnsbanetog.

MDA oppfordret passasjerer til å unngå unødvendig reise “til full varsel kommer” da det slet med å få systemet tilbake til full kapasitet. Torsdag ettermiddag var tjenesten fortsatt “veldig lav”.

Stormens evne til å lamme den mest folkerike delen av landet på timer viser hvor godt New Yorks infrastruktur er forberedt på de sterke, våte stormene knyttet til klimaendringer.

Bilder av vann som stiger opp til vinduene på parkerte biler, som stiger ned fra trappene til T -banestasjoner og strømmer inn i kjellene til hus over hele New York storbyområde, ble mye delt på sosiale medier.

Reiserådgivning som ber ikke-utrykningskjøretøyer om å holde seg utenfor veiene, var i kraft torsdag.

New York bys ordfører Bill de Blasio sa: “Det vi trenger å kjenne igjen nå er skrekken med plutselige stormer.” “Det er annerledes … Det er den største bevissthetsoppfordringen vi noen gang har mottatt.

Tjenestemenn sa at nødflommen først ble utstedt av National Weather Service for alle fem New York storbyområder. Uværet slo også rekorden for den største nedbøren i Central Park med 3,15 tommer i timen. Den forrige rekorden ble satt for to uker siden av tropiske stormen Henry.

President Joe Biden har snakket med guvernører i New York og New Jersey for oppdateringer om flom og sa at det vil bli gitt føderal bistand til gjenoppretting og opprydding.

“Det er mye skade, og jeg gjorde det klart for guvernørene at teamet mitt i det føderale beredskapsstyringsbyrået er på bakken og er klar til å gi all den hjelpen som trengs,” sa Biden.

Newark Liberty internasjonale lufthavn Sa Den opplevde “alvorlig flom”, kansellerte mer enn 300 flyreiser og evakuerte en stund et flykontrolltårn på grunn av sterk vind.

Amtrak suspenderte alle togtjenester mellom Boston og Washington torsdag.

Tenniskamper på U.S. Open i Queens ble avbrutt da kraftig regn brøt det uttrekkbare taket på Louis Armstrong Stadium. I nærheten 200 000 Mens det var boliger, mistet strømkunder strømmen på grunn av uværet Utjevnet Av orkanen Mullica Hill, New Jersey.

Orkanen Ida Forårsaket landskapet Typhoon Hurricane Hurricane Katrina rammet Louisiana søndag og ødela området etter orkanen Katrina i 2005. Louisianas største strømselskap har restaurert noen tjenester, men hundretusenvis av kunder har stått i mørket og de mest berørte områdene uten strøm i flere uker.

Idas forsikringssum forventes å være betydelig. Fitch anslår at den totale kostnaden for forsikringsselskaper og reassurandører tidligere denne uken vil være mellom $ 15 og 25 milliarder dollar, noe som kan være mer enn virkningen av årets vinterstorm, som traff Texas ‘kraftnett, men fortsatt under $ 65 milliarder mark fra Katrina.

Karen Clark & ​​Company, et Boston-basert katastrofemodelleringsselskap, har gitt ut et “flash-estimat” på 18 milliarder dollar i krav fra Ida, inkludert 40 millioner dollar i Karibia og vind- og stormrelaterte tap i USA.

“De økonomiske utsiktene for denne hendelsen vil ta flere måneder eller mer å vokse fullt ut,” sa forsikringsmegler Ayan mandag. Uforsikrede kostnader kan også være betydelige, inkludert infrastrukturskader og flomsikre eiendeler.

Forsikringsbransjen eksisterer allerede Wobbly Etter den verste starten på året for naturkatastrofer på et tiår, gikk byvekst og klimaendringer sammen til første halvdel av 40 milliarder dollar fra hendelser som skogbranner og vinterstormer.

Tilleggsrapport av Justin Jacobs i Houston