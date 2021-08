Dødstallet fra jordskjelvet i Haiti har steget til mer enn 2200

Dødstallet fra forrige ukes jordskjelv på 7,2 på Haiti har steget til 2 207, med 344 mennesker savnet, opplyser sivilforsvaret i landet.

Etter hvert som hjelpearbeidet utvides, stiger dødstallet og tjenestemenn kjemper mot sikkerheten på distribusjonssteder. Gjengen kapret også hjelpebiler og ambulanser, og tvang hjelpearbeidere til å hente forsyninger med helikopter.

Redningsarbeidet har blitt hemmet av flom og skader på adkomstveier, noe som forårsaket spenning i noen sterkt berørte områder. Noen steder kjempet ufølsomme mennesker om matposer.

Søndag kunngjorde en av hovedstadens verste mobber på sosiale medier video at de allierte mobbene hadde nådd en fred og hjalp til med hjelpearbeid. Hvis det viser seg å være sant, kan det fremskynde hjelpearbeidet.

Jimmy Cerricier, også kjent som “Barbecue”, lederen for G9 revolusjonære styrker, talte til de mest berørte områdene på den sørvestlige halvøya Haiti i en Facebook -video.

“Vi ønsker å fortelle G9 -revolusjonære krefter og allierte, én og samme, at vi sympatiserer med deres smerte og lidelse,” sa han. “Revolusjonære styrker G9 og allierte … vil hjelpe dem og delta i lettelsen. Vi oppfordrer alle kamerater til å vise solidaritet ved å prøve å dele med ofrene det de har.

Økningen i dødstallet var 2.189 for første gang sent onsdag. Regjeringen sa søndag at 344 mennesker fortsatt er savnet, 12 268 skadet og nesten 53 000 hjem ødelagt av jordskjelvet.

Innbyggere sørget i det fri da kirker kollapset i noen av de mest berørte byene og landsbyene i den fattige karibiske nasjonen.

I mellomtiden, i den sterkt berørte byen Les Cayes, deltok noen på utendørs gudstjenester på søndag da helligdommer ble hardt skadet av jordskjelvet, som sentrerte seg på den sørvestlige halvøya til den fattige nasjonen.

Den første søndagen etter katastrofen samlet rundt 200 tilbedere seg ved den romersk-katolske kirken St. Joseph-Simon i Barois, en forstad til Massachusetts.

“Alle gråter i dag for det de tapte,” sa pastor Mark Oral Sale. “Og alle er deprimerte fordi jorden fremdeles skjelver,” la han til og refererte til de daglige jordskjelvene som rister på nervene hver uke.

Nødhjelp og redningsteam er konsentrert i landet. USS Arlington ankom fra USA i helgen med leger, sykepleiere, medisinsk utstyr, to helikoptre og 200 seilere.

I tillegg åpnet den amerikanske hjelpeorganisasjonen Samaritans Purse et feltsykehus i Les Case og tok sine første pasienter til en av de største byene i det verste rammede området.

Den tyske hjelpeorganisasjonen ISAR Germany har sendt et team på 33 leger, sykepleiere og artilleri med 11 tonn forsyninger.

Katastrofen drepte titusenvis av mennesker etter et ødeleggende jordskjelv i 2010.