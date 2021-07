Doktorfilm: Utgivelsesdato, historie, rollebesetning og trailer

Mange filmer og TV-programmer gikk over planen deres i fjor. Sannheten er at noen mennesker fremdeles blir utsatt for å se dagens beste lys fordi de ikke ønsker å kaste bort muligheten til å gi publikum en bedre filmopplevelse. Noen av disse filmene er Bollywoods multi-starrer Suryavanshi, da en større film enn livet til Karnataka KGF kapittel 2.

Priyanka Arul Mohan og Vinay Roy er noen av de store navnene i filmen med Sivakarthikeyan. Så for å kompensere forventer skaperne å omfavne bare teatrene. Dermed hoppet de fra skift til skift og deltok i en lang kamp. Det har vært flere utgivelsesdatoer de siste seks månedene når det gjelder legen. Men ting er nå offisielt løst. Så her ser vi legens løslatelse, når vi kan forvente.

Utgivelsesdato for lege

Doctor slipper de neste månedene, men i stedet for en teatralsk utgivelse, endrer filmen seg Disney + Hotstar. En eksakt utgivelsesdato er ikke kunngjort ennå, men da det hele var klart, ønsket teatrene å åpne. Vi trenger ikke vente lenge på å bytte til OTT. Så med dette i tankene kommer legen til Disney + Hotstar på fem forskjellige språk. Først er originalfilmen på tamil der filmen ble spilt inn. Senere omdøpt til utgavene Telugu, Kannada og Malayalam.

Opprinnelig avviste utviklerne av Leger i stor grad utgivelsen av OTT. Filmen har alltid hatt teaterplaner fra den tiden den var planlagt å komme ut i 2020 i fjor. Men Kovit-19 spilte en nøkkelrolle i filmopprettelsen. Senere ble 26. mars 2021 Tamil Nadu forsamlingsvalg utsatt. Kunngjøringen om filmens utgivelse kom også på Eid-dagen 13. mai 2021. Det siste trekket er å stoppe den samme Govt-19-filmen som nå stiger med en ny bølge i sør og tvinge OTT til å ta over.

Dr. Conspiracy – Hva kan jeg forvente?

På dette tidspunktet har ikke mye blitt avslørt om legens plan. Vi har ikke engang en offisiell trailer som kan gi oss et lite innblikk. Vi har bare noen få musikkvideoer. Vel, vi kan gjette filmens historie fra tittelen på en måte, og det er flere sjanser til å se Sivakarthikeyan spille rollen som lege. Så dette er et medisinsk teaterstykke. Men ikke forvent at filmen skal spilles i Govt-19 ganger eller noe. Filmen ser ikke ut til å ha noe med den slags konspirasjon å gjøre.

Doktor kalles en action-, komedie- og medisinsk dramafilm. Det er sterke actionscener som er ertet på grunn av U / A-sertifisering. Vi kan ha noen komedieferdigheter som kan bli med i kampen. Bortsett fra det, gjør Nelson Dilip Kumar, som regisserte filmen Kolamavu Kokila fra 2018, sin regidebut.

Nelson Dilip Kumar vant den 8. sørindiske internasjonale filmprisen for beste regissør for sin første regi-satsing. Beste manus på Norwegian Tamil Film Festival Awards. Vi forventer noe tilsvarende fantastisk fra legen. Sivakarthikeyan lager Sivakarthikeyan under hans banner. Filmen produseres og distribueres av KJR Studios.

Doctor Actors – Stjerner som blir med i filmen

Sørstjernen Sivakarthikeyan, som spiller rollen som Dr. Varun, gjør hjelmen for legen. Vinay Roy blir med ham i rollen som Shiva. For øyeblikket er bare disse to karakterene ute. Priyanka Arul Mohan er også kjent for filmer som Ond Gade Hella, Nani’s Gang Leader og Srikaram. Hun vil være den kvinnelige karakteren for legen. Resten av birollene inkluderer Yogi Babu, Prince, Deepa Shankar, Retin Kingsley, Arun Alexander, Archana Santok og Zara Vineeth.

