Dollar faller etter at Fed Powell nedtoner inflasjonsfrykt مخاوف

NEW YORK (Reuters) – Dollaren falt onsdag etter at Federal Reserve-styreleder, Jerome Powell, sa tirsdag at økningen i inflasjonen sannsynligvis var midlertidig og ikke viste tegn til å skynde seg å stramme inn pengepolitikken.

Dollaren hoppet etter at Federal Reserve overrasket markedene 16. juni ved å si at beslutningstakere forventer å øke renten to ganger i 2023.

Men Powell sa tirsdag at prisene økte på grunn av en “perfekt storm” av økende etterspørsel etter varer og tjenester og flaskehalser i tilbudet da økonomien åpnet igjen fra pandemien, og at prispresset skulle avta alene. Les mer

“Dollarnes gevinster bleknet etter at Powell spilte ned betydningen av vedvarende høy inflasjon i altfor lenge,” sa Joe Manimbo, sjefsmarkedsanalytiker ved Western Union Business Solutions i Washington.

Manimbo sa imidlertid: “Hvis vi ser tegn på økende inflasjon, tror jeg det kan gå langt i å øke inflasjonsspenningene igjen og fokusere på Fed-politikken.”

Produksjonsdata for prisvekst på fredag ​​er fokus for det amerikanske økonomiske fokuset denne uken, med andre utgivelser, inkludert arbeidsløse krav på torsdag og forbruk på fredag.

Atlanta Federal Reserve-styreleder, Rafael Bostic, sa onsdag at 7,5 millioner arbeidsplasser som fortsatt er tapt siden pandemien startet, er fortsatt et “målestokk” for den amerikanske Federal Reserve, og sentralbanken bør unngå å stramme inn politikken for tidlig i kampen for å gjenopprette dem. Les mer

Federal Reserve Guvernør Michael Bowman sa onsdag at inflasjon drevet av den raske gjenåpningen av den amerikanske økonomien kan ta litt tid å lette, og la til en advarsel om vedvarende prisøkninger som Fed-tjenestemenn i stor grad har beskrevet som midlertidige. Les mer

Dollarindeksen var sist ned 0,21% til 91,551. Det falt til sitt laveste nivå i løpet av økten etter at data viste at en måling av amerikansk fabrikkaktivitet steg til rekordhøy i juni. Les mer

Euroen steg 0,18 prosent til 1,962 dollar.

Data onsdag viste at næringsveksten i eurosonen akselererte til sitt raskeste tempo på 15 år i juni etter ytterligere lindring av låsingstiltak. Les mer

Den japanske yenen falt også etter at dataene viste at fabrikkaktiviteten utvidet seg i det tregeste tempoet på fire måneder i juni. Les mer

Dollaren steg 0,11 prosent til 110,77 yen, etter å ha nådd 111,10 yen tidligere, det høyeste nivået siden mars 2020.

Valutaer knyttet til den globale konjunktursyklusen, inkludert den newzealandske dollaren og den norske kronen, gikk bedre enn onsdag.

Andre steder er bitcoin opp rundt 5% på dagen, over $ 34.000 etter å ha falt til $ 28.600 på tirsdag – det laveste nivået siden januar.

