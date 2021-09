Dollar faller ettersom risikoappetitten kommer tilbake

Fire tusen amerikanske dollar telles av en bankmann som teller mynter i en bank i Westminster, Colorado, 3. november 2009. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Dollarindeksen falt 0,5%

Norge ble den første utviklede sentralbanken til å heve renten

NEW YORK (Reuters) – Dollaren falt stort sett torsdag da en forbedring av risikosentimentet i globale finansmarkeder slettet alle gevinstene den gjorde i forrige sesjon etter at den amerikanske sentralbanken kunngjorde planer om å fortsette stimulansen i år.

Investorers appetitt på risiko ble bedre etter at Beijing injiserte ny likviditet i finanssystemet før en obligasjonskupong på 83,5 millioner dollar fra eiendomsgiganten Evergrande, med fare for å bli en av verdens største misligholdte selskaper. Les mer

Bekymringer om Evergrandes betalingsforpliktelser og systemiske risikoer for det kinesiske finanssystemet som følge av eiendomsgigantens vanskeligheter har tynget global finansiell risikostemmelse de siste sesjonene.

“Råvarevalutaene er stort sett høyere mens havnene er svakere, og etterlater amerikanske dollar lavere totalt etter en sterk avslutning etter FOMC,” sa Sean Osborne, hovedvalutastrateg i Scotiabank, i et notat.

Valutaindeksen for amerikanske dollar, som måler den amerikanske valutaen mot en kurv med seks konkurrenter, var ned 0,5% på 93,015. Indeksen, som steg 0,3% onsdag, er fortsatt nær en høyde på 10 måneder i slutten av august.

Dollaren fant lite støtte fra data som viser at antallet amerikanere som fremsatte nye krav om dagpenger uventet steg forrige uke midt i en økning i California. Les mer

Den forbedrede stemningen torsdag økte risikosensitive varevalutaer, med den australske dollaren opp 0,9% og New Zealand-dollaren opp 1,2%.

Onsdag sa Federal Reserve at den sannsynligvis vil begynne å redusere sine månedlige obligasjonskjøp så snart som i november, og at renteøkningene kan følge raskere enn forventet. Les mer

Selv om det var positivt for dollaren, ble støtten fra Feds kunngjøring underminert av hawkisk melding fra flere sentralbanker i Europa, og Norge ble det første utviklede landet som økte renten.

Den norske kronen hoppet til et tre måneders høydepunkt mot euroen torsdag etter at sentralbanken hevet referanserenten og sa at flere økninger ville følge i de kommende månedene. Les mer

Sterling fortsatte samlingen torsdag etter at Bank of England sa at to beslutningstakere hadde stemt for en tidlig avslutning på kjøp av statsobligasjoner i pandemien og at markedene brakte tilbake forventningene om en rentestigning til mars.

I fremvoksende markeder falt den tyrkiske lira til rekordlave etter et overraskende rentenedsettelse til tross for at inflasjonen nådde 19,25% forrige måned Les mer

I mellomtiden forlenget bitcoin utvinningen fra et kraftig fall tidligere denne uken, og steg 1,18% til en 3-dagers høyde på $ 44.102,6.

(Fortalt av Saqib Iqbal Ahmad). Tilleggsrapportering av Su, Jatta Rao og Saykat Chatterjee i London og Tom Westbrook i Singapore. Redigering av Bernadette Bohm og Hugh Lawson

