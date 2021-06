Dollar faller tommer når fokus skifter til kommende data, European Central Bank-møte – Global Banking & Finance Review

Skrevet av Caroline Falkevich

NEW YORK (Reuters) – Dollaren falt litt på onsdag da investorene fokuserte på det europeiske sentralbankmøtet og den kommende amerikanske forbrukerprisindeksrapporten for å måle det nåværende tempoet i økonomisk oppgang.

Begge forfaller torsdag, og investorer har vedtatt en vent-og-se-holdning, og etterlater store valutaer stort sett rekkevidde nylig.

Med Den europeiske sentralbanken vil investorene se etter bevis på en overhengende nedgang i obligasjonsoppkjøpsprogrammet.

Bank of Canada på onsdag la styringsrenten uendret som forventet, og sa at den ville opprettholde sin nåværende policy for kvantitativ lettelse. Han gjentok også sin veiledning om at prisene vil være uendret til minst andre halvdel av 2022.

Den kanadiske dollaren steg mot dollaren, som falt 0,2% til C $ 1,2087 i kjølvannet av Bank of Canadas kunngjøring.

Dollarindeksen falt 0,1 prosent til 90,080, med euroen som steg 0,18 prosent til 1,2193 dollar.

Adam Patton, sjefvalutastrateg i ForexLive i Toronto, sa at budskapet som begynner å gi gjenklang hos investorer er at sentralbankens politiske beslutningstakere vil “ignorere høyere priser på kort sikt”, og at dette har trukket den amerikanske dollaren ned.

“Inflasjonstallene vil øke mer enn du forventer på kort sikt, men det er sterk enighet fra sentralbanken om forbigående inflasjon,” sa han.

Dollaren steg 0,1% mot yen til 109,61 yen, mens det britiske pundet falt 0,3% til $ 1,4122.

Pundet falt da Storbritannia og EU ikke ble enige om løsninger på handelsproblemer etter den brexit i den britiske provinsen Nord-Irland, og de handlet trusler i en konfrontasjon som kunne føre til et internasjonalt G7-toppmøte.

Deutsche Banks valutavolatilitetsindeks nådde sitt laveste nivå siden februar 2020 på tirsdag, og falt ytterligere onsdag. Amerikanske dollarindeksen stoppet på 90.005.

Mens den europeiske sentralbanken forventes å holde politikkinnstillingene jevne, kan euroen være følsom for endringer i bankens økonomiske utsikter eller tegn til at tempoet i obligasjonskjøp kan synke de neste månedene.

Investorer ser også på forhandlinger i Washington om potensielle infrastrukturutgifter, noe som også kan ha innvirkning på veksttakten i USA. På tirsdag avbrøt president Joe Biden samtalene om en infrastrukturregning med den viktigste republikanske senatoren og nådde i stedet ut til en topartis gruppe.

Bitcoin gjenopprettet fra en tre-ukers lav på tirsdag da signaler advarte institusjonell investor og regulatorisk interesse bedt om salg. Den siste økningen var 4,1% til $ 34,805.

===================================================== == ======

Priser for myntpriser 11:01 (1501 GMT)

Beskrivelse RIC Siste USA Lukk Pct Endre YTD Pct Høyt bud Lavt bud

Forrige endring

økt

Dollarindeks 90.0800 90.1270 -0.05% 0.110% +90.1390 ​​+89.8330

EUR / USD 1,2184 USD 1,2173 + 0,09% -0,28% + 1,2218 USD + 1,2172 USD

USD / JPY 109,5850 109,4850 + 0,10% + 6,06% + 109,6400 +109,2300

Euro / Yen 133,50 133,28 + 0,17% + 5,18% + 133,6200 +133,2100

USD / CHF 0,8958 0,8969 -0,12% + 1,26% +0,8971 +0,8926

GBP / USD $ 1.4124 $ 1.4153 -0.20% + 3.38% + $ 1.4188 + $ 1.4113

USD / CAD 1,2090 1,2116 -0,21% -5,06% +1,2117 +1,2058

AUD / USD 0,7730 USD 0,7737 -0,08% + 0,49% + 0,7762 USD + 0,7725 USD

EUR / sveitsisk 1.0915 1.0915 + 0,00% + 1,00% +1,0927 +1,0906

EUR / GBP 0,8625 0,8599 + 0,30% -3,49% +0,8638 +0,8590

NZD 0.7175 0.7194 -0.25% -0.08% + NZD 0.7214 + NZD 0.7167

dollar / dollar

USD / Norge 8,2725 8,2640 + 0,07% -3,69% +8,2750 +8,2465

Euro / Norge 10.0819 10.0660 + 0.16% -3.71% +10.0841 +10.0495

Dollar / Sverige 8,2595 8,2694 + 0,07% + 0,77% + 8,2790 + 8,2365

Euro / Sverige 10.0662 10.0590 + 0.07% -0.12% +10.0838 +10.0575

