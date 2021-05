Dollar hoder høyere, yen faller når økonomiske forventninger dykker

New York: Dollaren snudde seg høyere mot store valutaer for første gang denne uken ettersom de amerikanske rentene stabiliserte seg, Japans økonomiske utsikter ble forverret og Reserve Bank of New Zealand overrasket markedene ved å antyde høyere renter.

Dollarindeksen steg så mye som 0,4 prosent og krysset 90-nivået onsdag ettermiddag i New York, men var fremdeles nær januar-lavet ettersom markedet utnyttet den jevne nedgangen siden mars.

Referanseavkastning på 10-årige amerikanske statsobligasjoner holdt seg innen rekkevidde fra dagen før og steg med 1,58 prosent etter den 5-årige statsauksjonen.

Valutamarkeder er forsiktige med å ta trender for langt for nå fordi viktige amerikanske økonomiske data vil bli utgitt torsdag og fredag, sa Joe Manimbo, sjefsmarkedsanalytiker i Western Union Business Solutions.

Viktigere er fredagens utgivelse av en inflasjonsmåler som den amerikanske sentralbanken følger nøye med på. Hvis de er sterkere enn forventet, kan rentene stige og skyve dollaren høyere. Hvis den er svakere, kan Feds lave renteforventninger fortsette, og dollarens bearish trend kan gjenopptas.

“Forsiktighet foran den risikable hendelsen i siste del av uken bidrar til å etablere en midlertidig etasje for dollaren,” sa Manimbo.

Siden mars har dollarindeksen mistet mer enn 3 prosent ettersom mange andre økonomier begynner å fange opp tempoet med koronavirusvaksinasjoner i USA, og rentene har vist større håp om et rally.

Mot den japanske yenen onsdag steg dollaren med 0,3 prosent og toppet 109 yen.

Den japanske regjeringen senket sin økonomiske prognose for første gang på tre måneder, med henvisning til ny svakhet i privat forbruk og forretningsforhold på grunn av nødtiltak relatert til koronavirus.

Yenen vil sannsynligvis underprestere ettersom Japans økonomiske utsikter forverres, ifølge Win Thin, globalt leder for valutastrategi hos Brown Brothers Harriman.

En svakere yen kan oppveie valutaens vanlige safe-haven appell.

Etter at New Zealands sentralbank antydet en mulig renteøkning innen september neste år, steg kiwien mer enn 1 prosent mot amerikanske dollar.

Reserve Bank of New Zealand er den nest største sentralbanken etter Bank of Canada, som har signalisert en tilbakeføring av enkle pengepolitikker.

Endringen løftet New Zealands 10-årige statsrenter og minnet handelsmenn om å forvente skift i tonen til andre monetære myndigheter, til tross for at den amerikanske sentralbankens politiske beslutningstakere insisterte på at det er for tidlig å diskutere innstramming.

“Det er nå mange sentralbanker som ser nærmere på en innstrammingssyklus enn Fed, og markedene føler det,” sa Emery Spizer, Westpacs sjef for New Zealands strategi.

Speiser sa at valutaene i New Zealand, Canada og Norge er drevet av sentralbankens politiske forventninger.

Dollars økning kom på bekostning av euro og den kanadiske dollar. Euro tapte 0,5% mot dollaren ettersom rentene i eurosonen falt på friske pessimistiske signaler fra Den europeiske sentralbanken. Imidlertid er euroen fortsatt $ 4,2187 4 prosent høyere siden mars.

Den amerikanske dollaren steg til 1.2118 kanadiske dollar fra 1.2062 tirsdag.

Kinas yuan på land og offshore styrket seg til en treårig høyde mot dollar. Den indre mynten brøt 6.40 – et viktig psykologisk nivå – for å handle på 6.39.

En dag tidligere hadde store kinesiske statseide banker kjøpt dollar på det nivået i et trekk sett på som et forsøk på å avkjøle rallyet, sa kildene.

Kryptovaluta bitcoin og eter er opp 1 prosent og flate etter en ustabil helg.

Iran har forbudt energiintensiv gruvedrift av kryptokurver som Bitcoin i nesten fire måneder, ettersom landet står overfor strømbrudd i flere byer.

(Rapportering av David Henry i New York, Elizabeth Hoecroft i London og Kevin Buckland i Tokyo; redigering av Mark Heinrich)