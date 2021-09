Dollar stiger ettersom fokus skifter til Federal Reserve for bevis som mangler progressiv

Euro, Hong Kong -dollar, amerikanske dollar, japansk yen, britisk pund og kinesiske 100 yuan -sedler i et illustrerende bilde tatt 21. januar 2016. REUTERS/Jason Lee/Illustrasjon/Filfoto

Diagram: Globale valutakurser https://tmsnrt.rs/2RBWI5E

LONDON (Reuters) – Dollaren handlet nær midten av forrige måneds intervall mot sine store jevnaldrende torsdag, da handelsmenn ser til Federal Reserve sitt pengepolitiske møte neste uke for indikasjoner på hvor nær den amerikanske sentralbanken kan begynne å forverres. Stimulus.

Dollarindeksen, som måler valutaen mot seks rivaler, steg 0,2% til 92,626, uendret fra onsdag.

Den nådde en høyde på to uker på 92,877 i begynnelsen av uken, men falt til en uke på 92,322 tirsdag etter en svakere enn forventet inflasjonsrapport. Denne månedens laveste var 91.941, som ble truffet 3. september, da stillingsdataene skuffet.

Onsdag savnet amerikanske industrielle produksjonsdata marginalt forventningene (USIPY = ECI), mens import- og eksportprisene kom under forventningene. Les mer

Robert Cobo Garcia, leder for valutastrategi i BBVA, sa at tallene, sammen med denne ukens inflasjonsrapport, vil bidra til å redusere presset på Federal Reserve på møtet neste uke.

Imidlertid sa han at råvareprisene og prisunderkomponentene i ‘Empire’ -undersøkelsen indikerer at inflasjonstrykket drevet av stigende kostnader langt fra er over.

Garcia skrev: “Overgangen til endelige forbrukerpriser vil få implikasjoner for Feds reaksjonsfunksjon, selv om det fortsatt kan være for tidlig å se noen endring i Feds holdning ved neste ukes FOMC -møte, spesielt etter nedoverraskelsen i indeksen. Kjerneforbrukeren. priser. På en lapp til kundene.

“Totalt sett kan strømmen av lokale nyheter og data gi en viss retning til dollaren, men valuta-mot-store områder bør fortsette til neste ukes FOMC-møte.”

FOMCs to-dagers politimøte som avsluttes 22. september, bør gi litt klarhet i utsiktene for den eventuelle nedgangen og rentestigningen.

Nedtrappingen av dollaren løfter seg vanligvis som det indikerer at Fed er et skritt nærmere å stramme pengepolitikken.

Dette betyr også at sentralbanken vil kjøpe færre gjeldsmidler, noe som faktisk reduserer mengden dollar i omløp, noe som igjen får valutaen til å stige.

Dollaren steg 0,1 prosent til 109,28 yen, etter å ha falt til et seks ukers lavt nivå på 109,101 i forrige sesjon.

Euroen falt 0,2% til 1,17786 dollar, og konsoliderte mellom månedens høye og lave på 1,1909 dollar og 1,17705 dollar.

Norges krone

Andre steder faller den norske kronen noe til 8,5965 mot dollaren, langt fra en høyde på mer enn to måneder på 8,5598 som ble oppnådd over natten midt i en oppgang i oljeprisen.

Mot euroen nådde kronen det sterkeste nivået siden 25. juni kl. 10.1119.

“EURNOK er en av favoritteksponeringene for å spille høyere råoljepriser, og vi ser en sterk nedtrend her,” skrev Chris Weston, forskningssjef ved megler Pepperstone i Melbourne, i et notat til kundene.

“Hvis Brent og WTI er på vei til sin dobbelttopp, går EURNOK i en retning etter mitt syn.”

Den australske dollaren falt tilbake til det laveste nivået denne måneden da jernmalmprisene i Dalian falt til et nytt lavpunkt for året.

Den australske dollaren tapte 0,2 prosent til 0,7315 dollar, etter å ha falt til 0,73015 dollar onsdag for første gang siden 31. august.

Tidligere viste data at landets arbeidsledighet uventet falt til 4,5%, men Census Bureau sa at endringen gjenspeiler et fall i deltakelsesraten i stedet for å øke arbeidsmarkedet. Les mer

New Zealand -dollaren steg 0,1% til $ 0,7112, og ga opp et tidligere hopp på 0,47% etter at økonomien vokste mye raskere enn forventet. Sterke BNP -data forsterket synet på at sentralbanken vil begynne å heve renten til tross for det siste utbruddet av koronaviruset. Les mer

(Rapportering av Ritvik Carvalho), tilleggsrapportering av Kevin Buckland i Tokyo, redigering av Timothy Heritage

