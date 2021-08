Dollar stiger mot den største ukentlige gevinsten siden juni

Mot den japanske yenen og sveitsiske franc i tilfluktssted, gjorde dollaren sin største daglige gevinst siden juni, noe som gjenspeiler den risikable tonen og tiltrekningen til høyere amerikanske renter.

Den amerikanske lønnsrapporten utenom gården viste at arbeidsplassen økte med 943 000 i juli, sammenlignet med de 870 000 økonomene som hadde forventet i en undersøkelse fra Reuters.

Nyhetene har gjenopplivet dollarmomentet, som ble etablert i midten av uken med uttalelser fra Federal Reserve -nestleder Richard Clarida som antydet at vilkårene for å øke renten kan være oppfylt så snart som i slutten av 2022.

Federal Reserve -tjenestemenn har sagt at det er kritisk å forbedre sysselsettingen ettersom de begynner å gå enda mer tilbake på den ekstra støtten de har gitt økonomien under pandemien.

Kommentarene til Clarida økte statsavkastningen etter fem ukers nedgang, mens “virkelige” avkastninger, eksklusiv inflasjon, kommer til å kutte en seks ukers serie med nedgang.

Den tiårige statsobligasjonsrenten nådde 1,3%, opp fra 1,18% mandag.

Dollaren steg 0,9% mot den sveitsiske franc og 0,4% mot den japanske yenen, og handlet til 110,215 per dollar.

Euroen falt 0,6% til 1,1759 dollar, under press tidlig i sesjonen på grunn av svakere enn forventet tyske industriordre.

Det britiske pundet falt omtrent 0,4% til 1,3878 dollar.

I motsetning til den amerikanske lønnsrapporten, viste den lokale sysselsettingsrapporten i Canada mye færre jobber som ble lagt til i juli enn forventet. Dollaren steg 0,4% til 1,2555 kanadiske dollar.

Analytikere har advart om at det vil kreve mer bevis enn en enkelt stillingsrapport for å presse amerikanske avkastninger betydelig høyere igjen.

Fredagens avkastning var omtrent et halvt prosentpoeng lavere enn den var i slutten av mars.

Reaksjonen på månedlige stillingsrapporter har endret seg mye i år i dagene etter datautgivelsen, slik strategene i Wells Fargo Securities fant da de så på 10-års statsavkastning.

Markeder vil deretter se etter kommentarer fra føderale beslutningstakere på Central Bank Governors Symposium i Jackson Hole, Wyoming senere denne måneden.

Store skritt på tvers av valutakurser er usannsynlig før Fed -tjenestemenn signaliserer deres vilje til å lede andre sentralbanker i å trekke økonomisk støtte, sa Joseph Trevisani, sjefanalytiker på fxstreet.com.

“Fed pumper langt mer penger inn i amerikansk økonomi og gjennom spredning til resten av verden enn noen andre,” sa Trevisani.

Når Feds beslutningstakere er sikre på at sysselsettingsgevinster i USA kan øke renten, kan den globale økonomien være sterk nok til å støtte risikofyltere valutaer enn dollar.

En nylig Reuters -undersøkelse blant strateger viste at de fleste av dem regner med at dollaren faller i løpet av det neste året.

“Vi er på et punkt i konjunktursyklusen hvor vekst og global handel vil forbli relativt sterk, og det vil gi noen negative forstyrrelser for dollaren,” sa Vasilieos Gkionakis, global leder for valutastrategi i Lombard Odier Group.

Kryptovaluta bitcoin steg 5% til 42 870 dollar fredag ​​ettermiddag i New York. Ether fikk 3% til $ 2924.

Myntpriser klokken 15:06 (1906 GMT)

Han beskrev rick den siste nedleggelse av USA PC -endring YTD Pct høyt bud lavt bud

tidligere de endrer seg

økt

dollar indeks 92.7760 92,2670 + 0,56% 3,106% +92,8440 +92,2660

euro dollar 1.1759 dollar 1.1833 USD -0,62% -3,75% + 1.1834 dollar + 1.1755 dollar

dollar / yen 110.2150 109.7850 + 0,40% + 6,67% +110.350.00000 +109.7100

euro / yen 129,60 129,89 -0,22% + 2,11% +129.9600 +129.5900

dollar / sveitsisk 0,9150 0.9065 + 0,93% + 3,42% +0.9156 +0.9065

Pund sterling / dollar 1.3878 dollar $ 1.3927 USD -0,35% + 1,58% + 1.3932 dollar + 1,3862 dollar

Kanadisk dollar 1.2555 1.2501 + 0,44% -1,40% +1.2581 +1,2495

Australsk dollar / dollar $ 0.7353 $ 0.7403 -0,70% -4,45% + 0,7406 dollar + 0,7347 USD

Euro / sveitsisk 1.0759 1.0728 + 0,29% -0,46% +1.0763 +1.0721.00721

EUR/GBP 0,8472 0,8495 -0,27% -5,20% +0.8501 +0.8471

NZ 0,7011 USD 0,7060 dollar -0,69% -2,37% + 0,7062 dollar + 0.7003 dollar

dollar / dollar

Dollar / Norge 8,8835 8,8200 + 0,78% + 3,51% +8.8900 +8.8210

Euro / Norge 10.4471 10.4307 + 0,16% -0,19% +10.4585 +10,4053

Dollar / Sverige 8.6678 8,6103 + 0,04% + 5,75% +8.6724 +8.6061

Euro / Sverige 10.1926 10.1886 + 0,04% + 1,15% +10.2013 +10.1605

(Tilleggsrapportering av David Henry i New York, Sujata Rao og Ritvik Carvalho i London og Tom Westbrook i Singapore Redigering av Andrew Heavens og David Holmes)

