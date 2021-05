Dollaren kom tilbake til sitt laveste nivå på flere måneder på grunn av rebound i risikoappetitt

New York: Dollaren falt på torsdag, og svevde nær et lavmåneders lavpunkt, da økende risikoer presset investorer bort fra den sikre havnevalutaen, og reverserte onsdagens rebound.

Spretten ble drevet av referatet fra den amerikanske sentralbankens siste pengepolitiske møte, der flere beslutningstakere sa at diskusjoner om å begrense kjøp av statsobligasjoner ville være passende “på et eller annet tidspunkt” hvis den økonomiske gjenopprettingen fortsetter å få grep.

Dette ga et løft til dollaren, som har vært synkende de siste ukene på grunn av gjentatte forsikringer fra Fed om at det er for tidlig å stramme inn sin imøtekommende politikk, og at den nåværende prisøkningen ikke varsler langvarig inflasjon.

“De fleste av trekkene vi har sett det siste døgnet har vært i løpet av møtene i Fed,” sa Ronald Simpson, administrerende direktør for global valutaanalyse ved Action Economics i Tampa, Florida. “Markedet har overreagert fullstendig, og statens avkastning har gått høyere.”

Simpson la til: “Etter at noen mennesker hadde forstått at markedet hadde innsett at Fed ville trenge måneder med bedre data før det begynte å diskutere avsmalning.” “I dag tok markedene det veldig seriøst og avlyste trekkene vi så i går.”

Rallyet i Wall Street og utvinningen av kryptokurver indikerer bred risikosentiment som, kombinert med svake statsrenter, bidro til at dollar slettet onsdagens fremskritt.

Dollarindeksen falt i den siste handelen 0,46 prosent til 89,792.

Denne svakheten bidro til å styrke den australske dollaren, som også fikk et løft fra sterke sysselsettingsdata for april. Den steg 0,56 prosent til 77,71 cent.

Euro steg 0,37 prosent til 1,2219 dollar, og dollaren falt 0,38 prosent til 108,80 japanske yen.

Den sterke kanadiske økonomien og stigende råvarekostnader presset den kanadiske dollaren til sitt sterkeste nivå mot dollaren siden 2015. Den kanadiske dollaren falt sist 0,60 prosent mot den kanadiske dollaren til $ 1,2059.

Berg-og-dal-bane for kryptovaluta har økt i kjølvannet av det tunge utsalget som fulgte Kinas regulatoriske trekk mot digitale eiendeler.

Mens disse salgene ble reversert ved hjelp av røverkjegere, var sist gang kryptokurver langt fra øktnivå.

Bitcoin steg nylig med 8,9 prosent til $ 40,050 etter å ha falt til 54 prosent under en rekordhøyhet, satt for en drøy måned siden, etter at noen fremtredende støttespillere gjentok sin støtte til den digitale valutaen.

Liten konkurrenteter fikk $ 15,32 til $ 2,811. Onsdag var det ned 22,8 prosent, det største daglige fallet siden mars 2020.

==================================================== = = ======

Valutakurs 15:00 (1900 GMT)

Beskrivelse RIC Siste USA Lukk Pct Endre YTD Pct Høyt bud Lavt bud

Forrige endring

økt

Dollarindeks

89,7920 90,2200 -0,46% -0,210% +90,2300 +89,7720

Euro, dollar

NOK 12219 NOK 1,2175 + 0,37% + 0,00% + NOK 1,2227 + NOK 1,2169

Dollar / yen

108,8000 109,2150 -0,38% + 0,00% + 109,3000 + 108,7600

Euro / Yen

132,93 132,95 -0,02% + 0,00% +133,0800 +132,7200

Dollar / sveitsisk

0,8983 0,9037 -0,60% + 1,54% +0,9047 +0,8983

Britisk pund / dollar

NOK 1.4186 + NOK 1.4117 + 0.49% + 3.84% + 1.4188 $ + 1.4104

Kanadisk dollar

1,2059 1,2133 -0,60% + 0,00% +1,2144 + 1,2049

Australsk / dollar

$ 0.7771 + $ 0.7728 + 0.56% + 0.00% + $ 0.7781 + $ 0.7715

Euro / sveitsisk

1.0975 1.1002 -0,25% + 1,55% +1,1020 +1,0976

Euro / britisk pund

0,8611 0,8624 -0,15% -3,65% +0,8643 +0,8613

New Zealand

USD / USD 0,7187 USD 0,7172 + 0,33% + 0,21% + 0,7216 USD + 0,7159 USD

Dollar / Norge

8,3105 8,3250 -0,10% + 0,00% +8,3530 +8,2815

Euro / Norge

10,1570 10,1270 + 0,30% -2,96% + 10,1827 + 10,0967

Dollar / Sverige

8.3038 8.3471 -0,16% + 1,31% +8,3595 +8,2992

Euro / Sverige

10,1466 10,1630 -0,16% + 0,70% + 10,1850 + 10,1430

(Medrapportering av Stephen Kolb; medrapportering av Sykate Chatterjee i London; Klipp av Richard Chang)