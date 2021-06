Dollaren stabiliserte seg etter at amerikanske inflasjonsdata gikk glipp av estimater

Prisindeksen for personlig forbruk (PCE), eksklusiv de ustabile mat- og energikomponentene, steg med 0,5%, og mangler økonomers forventninger til en økning på 0,6%. I løpet av de tolv månedene fram til mai økte kjerneindeksen for PCE med 3,4%, den største gevinsten siden april 1992.

Forbruksutgiftene, som utgjør mer enn to tredjedeler av USAs økonomiske aktivitet, stabiliserte seg etter et oppjustert hopp på 0,9% i april. Økonomer som ble spurt av Reuters hadde forventet at forbruksutgiftene ville øke med 0,4%.

“Den viktigste takeawayen fra dagens data er at vi ikke ser hyperinflasjon,” sa Boris Schlossberg, administrerende direktør for FX-strategi i BK Asset Management i New York. “Fed gjennom en våpenhvile vil sannsynligvis være på høyre side av handelen på dette tidspunktet.”

Andre data viste at USAs forbrukertillit økte i juni.

Dollarindeksen mot en kurv med valutaer ble uendret i dag på 91,838, etter å ha falt til 91,524.

Forrige fredag ​​steg indeksen til en to måneders høyde etter at beslutningstakere i Federal Reserve 16. juni forutsa to renteforhøyelser i 2023, en raskere tid enn forventet tidslinje for innstramming.

Denne uken falt den amerikanske valutaen da Federal Reserve-talere ga motstridende syn på inflasjonstrykket.

Boston Federal Reserve Banks president Eric Rosengren sa fredag ​​at den amerikanske økonomien kan oppnå maksimal sysselsetting og inflasjon verdt en renteøkning neste år, men det vil være viktig å se på dataene.

Minneapolis Federal Reserve-styreleder Neil Kashkari sa at han forventer at høye inflasjonsmålinger ikke vil vare, og at mange amerikanere vil komme tilbake til arbeidsmarkedet til høsten.

Investeringer som øker arbeidsstyrken og forbedrer økonomisk inkludering, kan bidra til å øke økonomisk vekst, sa Loretta Meester, president for Federal Reserve Bank of Cleveland.

Infrastrukturutgifter vil sannsynligvis øke den amerikanske økonomien, men ikke sannsynlig på kort sikt.

Det britiske pundet falt 0,33% på dagen til $ 1,3875, og svekket ytterligere en dag etter at Bank of England ikke gjorde noen endringer i pengepolitikken.

Dollaren satte seg til 110,83 japanske yen, etter å ha nådd en 15-måneders høyde på 111,11 torsdag.

Data viste at kjerneforbrukerprisene i Tokyo var uendret i juni fra året før.

“Japan er en fullstendig uregelmessighet når det gjelder et av de viktigste datapunktene i markedets fokus for øyeblikket: inflasjon. Det viste at Japan, unikt blant de store landene i verden, ikke har noen inflasjon,” sier Marshall Gettler, president av en investeringsrapport hos BDSwiss

===================================================== == ======

Priser for myntpris kl.15.00 (1900 GMT)

Beskrivelse RIC Siste USA Lukk Pct Endre YTD Pct Høyt bud Lavt bud

Forrige endring

økt

Dollarindeks 91,8380 91.8470 + 0,00% 2,064% + 91,88790 +91,5240

EUR / USD 1,1931 USD 1,1931 + 0,00% -2,35% + 1,1976 USD + 1,1927 USD

USD / yen 110,8250 110,8300 + 0,00% + 7,30% + 110,9800 +110,5000

Euro / yen 132,22 132,27 -0,04% + 4,18% +132,4500 +132,1400

USD / sveitsisk 0,9178 0,9180 + 0,00% + 3,76% +0,9183 +0,9143

GBP / USD 1,3875 USD 1,3922 -0,33% + 1,57% + 1,3935 USD + 1,3871 USD

USD / CAD 1,2306 1,2319 -0,09% -3,35% +1,2329 +1,2273

AUD / USD 0,7586 USD 0,7583 + 0,06% -1,36% + $ 0,7616 + $ 0,7580

EUR / sveitsisk 1.0949 1.0951 -0,02% + 1,31% +1,0963 +1,0943

Euro / Sterling pund 0,8597 0,8569 + 0,33% -3,80% +0,8604 +0,8569

0,7061 NZD +0,7062 NZD + 0,00% -1,66% + 0,7095 NZD + 0,7056 NZD

dollar / dollar

Dollar / Norge 8.4955 8.5040 -0,13% -1,09% +8,5025 +8,4580

Euro / Norge 10.1369 10.1360 + 0.01% -3.15% +10.1580 +10.1148

Dollar / Sverige 8,4907 8,4677 + 0,28% + 3,59% + 8,4947 + 8,4441

Euro / Sverige 10.1314 10.1031 + 0.28% + 0.55% + 10.1349 +10.1040

(Rapportering av Karen Brittle; redigering av David Gregorio)

Skrevet av Karen Brittle