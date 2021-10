Dolphin Jubilee Case: Cedrics venn beskriver en mann som “ikke var redd for noen”

Cedric Jubilees advokater, som mistenker at hans kone Dolphin ble myrdet, sendte inn en ny forespørsel mandag om å løslate sin klient. På slutten av den foreløpige høringen 15. oktober varslet livvaktene til hovedmistenkte i saken om den 33 år gamle sykepleierens forsvinning at han «anker» på anken.

Den plutselige forsvinningen til Delphine Jubillar fortsetter å reise spørsmål. Hun er en mor til to som ble savnet fra parets hjem i landsbyen Cognac-les-Mines i Turnbull natt til 15. til 16. desember 2020. Ved daggry 16. desember 2020 rapporterte ektemannen til kjønnet at han var savnet.

Denne mandagen 18. oktober ble en dokumentar med tittelen BFM TV sendt “Jubileet på godt og ondt”. Parets pårørende beskriver en målbevisst ektemann som ikke lot seg skremme. “Ingen andre enn han selv har noe grep om ham. Han har et sykt temperament, han er ikke redd for noen. Jeg klandrer ham ikke, men hvis han klarer det, så kan han. Lek med vaktene.” Sier en av hans tidligere kolleger. “For meg er han en snert, han er ikke redd for noe. Han er en skurk. Men så ser jeg på ham med beundring. Han legger til.

“Alvorlige og sammenhengende spor”

For Cedric Jubilees advokat, Jean-Baptiste Aller, er risikoen for «rettslig feil» «høy fra det øyeblikket vi finner den skyldige før vi finner den skyldige, mer sannsynlig å ha feil enn den virkelige årsaken til skyld». Dette er andre gang advokater søker om løslatelse. Den første ble designet i august og deretter kastet i september. Samme skjebne møtte samtalen.

Før det, i begynnelsen av juli, anket Cédric Jubillar varetektsfengsling. For to rettsdommere på fredag ​​sa Cédric Jubillar at han ikke hadde noe å gjøre med forsvinningen til kona, som hadde kunngjort at hun ville skilles fra ham. Justice på sin side insisterer på at det er “alvorlige og sammenhengende ledetråder”, som førte til at etterforskere mistenkte ham.