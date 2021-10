Dolphin Vespaser utløser et mulig brudd med Roger i “Touch Boss a Mon Post” (video)

Hvis hun var så fornøyd med vennen Roger, som hun møtte om natten på en nattklubb, lurte hun på hva hun ville gjøre hvis Dolphin Vespasier allerede var alene.

Hun nevnte det i «Touch Boss a Mon Post» i går kveld. Til historikernes overraskelse sa den tidligere frøken Frankrike at hun kunne vende tilbake til en kvinne hvis hun var alene:” De siste dagene har jeg tenkt på noe, jeg vet ikke om noen av kvinnene i publikum tenker som meg… Men en dag tror jeg at jeg ikke lenger er i et forhold med Roger. Jeg tror jeg skal gå til en jente. ⁇

Ordene som fikk Cyril til å reagere på Hanuna, først med en sans for humor i figuren, og deretter beroliget ham: «Dolphin er homofil».

Etter en stund fikk Dolphin Vespaser seg en liten trøkk da kvinnene i salen spurte om de også syntes det. Ingen rakk opp en hånd.