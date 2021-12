Dombe om standardtilbudet: “Denne interessen komplimenterer meg”

Det er bare ti dager igjen og overgangsvinduet åpner offisielt. Standard er en av klubbene som åpenbart må forsterkes Jean-Luc Dompe henvender seg til Ruchs Schultz for overføring, Var veldig passende i starten av sesongen til tross for klubbsituasjonen hans.

Med tanke på reaksjonen til den flamske klubben, som tok over saken for en urettferdig kamp, ​​er det vanskelig å se for seg at overgangen ville bli vellykket. Men alle våre kolleger i RTBF reagerte på Dombe med denne informasjonen. “Jeg vet ingenting, jeg lærte det i avisene. Å jobbe mellom dem er i klubbenes hender.”, forklarer franskmannen først.

“Jeg hadde noen flotte år i Standard, og jeg angrer ikke. Idrettsmann, den gang gikk det ikke slik jeg ønsket det, men jeg hadde mange venner der.: Det er en fantastisk klubb med sterke støttespillere. Jeg mener jeg handler” Legger til de som ikke virker ufølsomme for mulighetene for å vende tilbake til bredden av Muse. “Men hvis jeg har fullført sesongen her på Zulte Waregem, har jeg det bra.” Han advarer imidlertid før han bekrefter kampen mellom de to lagene denne søndagen “En kamp uten like”.