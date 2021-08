Dominic Calvert-Levine avslører Rafa Benitez sin halvtidsmelding for at Everton-spillere skal vinne igjen

Dominic Calvert-Levine avslører meldingen Rafa Benitez ga spillerne sine ved pause da Everton spilte en 3-1 omkamp mot Southampton.

Adam Armstrong skled ballen forbi Jordan Pickford i første omgang for å sende Tofis ned 1-0 ved pause. Blues svarte imidlertid positivt med en fantastisk visning i de andre 45 minuttene.

Den engelske spissen delte det den spanske treneren sa om å endre prestasjonene til spillere med intervaller.

“Jeg tror vi har mye å gjøre med å være rolige og være kule,” sa han Klubbens nettsted .

“Å være 1-0 under er ikke det beste. Sesongens første kamp er tilbake på stadion med fansen. Så jeg tror det kommer tilbake sammen, kommer sammen og med mer motivasjon.

“Det var ikke planlagt skikkelig i første omgang, men det viktigste var å være rolig uten panikk.”

Calvert-Levine tok tak i det Av Everton Det tredje, ferdighetsmøter med dykkertittelen for å sikre at alle tre poengene på Benitez side kom tilbake til Goodison Park for første gang siden mars 2020.

Evertons nummer ni kunne ikke skjule gleden over å starte sesongen i en drøm.

Han innrømmet: “Det er en god følelse, som om fansen er tilbake på arenaen eller da jeg ble introdusert. Endene som kommer ut av sirenene.

“For å nå det målet – jeg scoret noen få løp forrige sesong, men uten fansen – det er en spesiell.”

Det var imidlertid Richardson Start siden på nytt så snart den startes på nytt. Som en stimulans til Evertons utstilling i andre halvdel, var Calvert-Levine full av ros for sin streikepartner.

Den brasilianske pioneren, som spilte 15 kamper for sitt land på tvers av Copa America og vant gull ved OL i Tokyo, har ikke tilbud om en forlenget sommerferie.

– Han hadde en tøff sommer [the number of] Spill, og han fortjener målet sitt i dag ”, Calvert-Levine Sa.

“Han er borte, han har vunnet gullmedaljen, han har kommet tilbake og scoret, det gjorde en forskjell i dag og satte oss tilbake i kampen. Så, Richardson!