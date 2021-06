Hvor sikre skal England-supporterne være om morgendagens kamp mot Tyskland i utslagsfasen av UEFA Euro 2020 fotballmesterskap?

Frykten for hjemmefans – og dette spillet vil også bli spilt på Wembley – er forståelig siden vi ikke har vunnet mot dem i ‘vinneren tar alt’ -kampen av noen betydning siden FIFA-verdensmesterskapet i 1966.

Men det er merkelige likheter mellom den tyske ledelsen i Europa og det nylige tilbakeslaget for det en gang vinnende fotballandslaget, som kan inspirere deg til å tro på politisk utvikling.

Den tyske fotballspilleren Joachim Lowe og landets fire ganger vinner, president Angela Merkel, er begge nede i år, nesten identiske – kommanderende i bemerkelsesverdig lang tid.

Det er bisarre likhetstrekk mellom den tyske ledelsen i Europa og det nylige tilbakeslaget til fotballandslaget som en gang vant det hele, med den tyske fotballtreneren Joachim Lowe og landets fire ganger valgvinner Angela Merkel (bildet) begge nede i år.

Lowe har vært sjef for landslaget siden juli 2006, mens Merkel tok en like stor andel i regjeringen for åtte måneder siden, i november 2005. Etter å ha ledet det tyske laget til seier i verdensmesterskapet i 2014, var det en jevn nedgang. Som et resultat hadde Low allerede sagt at han ville dra på slutten av euroen.

Merkel har også erkjent at hennes beste dager er politisk bak henne, og hun vil trekke seg som president i september. I sitt eget siste år som leder har han hatt enestående feil på den europeiske politiske arenaen, og han har hatt langt mindre suksess enn noen gang før med å pålegge tysk dominans overfor de andre 26 EU-landene.

Først forsøkte han å utnytte gapet mellom Donald Trumps valgnederlag og Joe Bidens besøk i Det hvite hus, for at EU skulle godta en større investeringsavtale med Kina, til tross for ødeleggelsen av Beijing (i motsetning til dets løfter), siste restene av politisk uavhengighet i Hong Kong og Uyghur-regionen. Det var ytterligere vitneforklaringer om den amerikanske kongressens påstand om folkemord.

Men det var ikke bare demokrater i Washington som ble opprørt da avtalen ble undertegnet av EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen og dens handelsdirektør Sabine Weindt (begge tyske). En av ambassadørene i andre EU-land sa at myndighetene “følte at kommisjonen ble feid av en tysk maskin.”

READ Kina samtykker i å la WHO-panelet undersøke statens opprinnelse koronavirus Lowe (bildet) har vært landslagssjef siden juli 2006. Da han ledet det tyske laget til seier i verdensmesterskapet i 2014, var det da en jevn nedgang for Lowe.

Saken er at Tyskland har særlig tette forretningsforbindelser med Kina: som den tidligere sjefskorrespondenten til Der Togespekel bemerket: ‘Å stenge sitt Xinjiang-anlegg ville bringe Volkswagens hele kinesiske virksomhet i fare … Hver VW i verden selges i Folkerepublikken.’

I forrige måned, da EU-parlamentet stemte i et ras for å nekte å ratifisere den brede Kina-investeringsavtalen, med henvisning til Kinas stadig mer uakseptable brudd på menneskerettighetene, ble denne tyske politiske og kommersielle dampen blokkert i sin tilsynelatende fremgang – kanskje til Berlins, selvfølgelig, dens flause.

De siste dagene har Angela Merkel mottatt en annen ydmykende benektelse fra mindre EU-land – denne gangen i forhold til Russland.

Øst-europeiske medlemsland ble sinte av Tysklands hektiske forpliktelse til å fullføre Nord Stream 2-prosjektet, en tidligere sovjetisk leiroperasjon – designet for å sende store mengder russisk gass direkte til Tyskland gjennom en havbunnsrørledning, med unntak av andre land, slik som Ukraina. (Dets Krim-territorium ble annektert av Moskva i 2014). Leder for programmet er tidligere tysk kansler Heckhard Schrder, som kan forutsies selv om han spår at Vladimir Putin vil være en “klar demokrat”.

Demokrater var ikke de eneste som kom i Washington da avtalen ble undertegnet av EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen (bildet) og dens handelsdirektør Sabin Weind (begge tyske).

For noen dager siden, med støtte fra den franske presidenten Emmanuel Macron, utviklet Merkel brått en plan for EU om å holde et felles toppmøte med Putin (en slik innsats har blitt stoppet siden annekteringen av Krim). Han undervurderte tydelig sinne som det ville generere over Kremls østeuropeiske satellitter, og avviste kraftig planen på forrige ukes møte med EU-statslederne uten umiddelbar båndtvang.

Deres visjon ble oppsummert av tidligere president i Estland (fra 2006-2016) Thomas Hendrik Ilves: ‘Igjen har Tyskland blind på seg sin egen fortid, uten å rådføre seg, knytter et nytt forhold til et morderisk regime og ignorerer de andre ofrene for Tyskland i Øst Europa. ‘

Denne retoriske eksplosjonen trenger litt forklaring. Saken er at det er en bred følelse av skyld at det tyske politiske etablissementet invaderte Sovjetunionen (for nøyaktig 80 år siden) og forårsaket 14 millioner menneskers død der. Så den tyske presidenten, Frank-Walter Steinmeier, begrunnet offentlig gassavtalen med Putin som en slags utløp for hendelsene i 1941.

Dette opprørte ikke bare Ukraina, men også EU-land som Polen, hvis folk led ufattelige grusomheter i hendene på nazistiske inntrengere – samt langvarige massakrer på Stalins ordre.

Siden Putin offentlig har forsvart den nazi-sovjetiske pakten fra 1939 som hugget ut Øst-Europa mellom de to diktaturene, burde det ikke være noen overraskelse for Merkel at disse landene vil bli opprørt over det plutselige forsøket på å forene dem alle. Vel med giften i Kreml.

Den greske statsministeren Grios Mitsotakis har sterkt fordømt det tyske kravet: “Vi må ikke følge logikken i det nye regelverket, men akselerere vaksinasjoner.”

Francisco Brandner, talskvinne for det tyske grønne partiet i Europa, bemerket: ‘Takket være North Stream 2 har Tyskland mistet all troverdighet som en representant for europeiske interesser. Noen EU-land lurer virkelig på om den tyske regjeringen handler i Europas interesse eller i den tyske handelsinteressen. ‘

Nå ser det ut som en tredje EU-fornektelse mot Merkel – som vil følges nøye av velgere her. Hun og Macron prøver nå å få hele EU til å følge sin politikk, som er å insistere på at alle som besøker fra Storbritannia skal gå for isolasjon.

Men ettersom Storbritannia har gjenvunnet mange populære steder i EU ved å legge våre ferierende som Balerix og Malta til den ‘grønne listen’, er sør-europeiske land sterkt imot Merkels krav (‘I Tyskland, hvis du kommer fra Storbritannia, du må gå til isolasjon – det er alle europeiske land Nei, det er det jeg vil se. ‘)

Politikere i EU-land som Spania og Portugal påpeker at de, i motsetning til Tyskland, stoler sterkt på inntektene til britiske turister. Gresk statsminister Grios Mitsotakis har sterkt fordømt det tyske kravet og sagt “vi må ikke følge logikken i de nye regelverkene, men å fremskynde vaksinasjoner.” Unødvendig å si var Merkel medvirkende til å transformere vaksinen til et EU-bredt program, ledet av den kontinuerlig inkompetente Ursula van der Leyen.

Jeg tok opp alle disse hendelsene i går med Sir Paul Lever, den tidligere britiske ambassadøren i Tyskland og forfatter av Berlinreglene, som på det sterkeste argumenterte for at EU ble institusjonelt erobret av Berlin.

Uten behov for ekstra tid, ville England-laget utnytte et tysk lag i det midlertidige fallet: enda mindre straffesparkkonkurranse. Ellers kan det være en søt, om rask, lykke til for den lidenskapelige fotballfan Angela Merkel

Han innrømmet: ‘Ja, dette er tre viktige feil for Angela Merkel. Hun ser ut til å ha mistet taktisk forbindelse. Det er vanskelig å avgjøre om dette betyr en permanent reduksjon av Tysklands dominerende rolle i EU. ‘

Englands fotballsupportere bør tro at Tysklands hovedtrener Joachim Low har mistet sin taktiske forbindelse samtidig.

Men Sir Paul påpekte meg: ‘Økonomien er viktig, og det er ingen tegn til at Tysklands økonomiske styrke faller.’

På samme måte som ikke ønsker å handle for mye med nasjonal stereotyping, viser formell tysk ytelse på fotballbanen seg når det kommer til de mest planlagte begivenhetene i de tetteste spillene: straffesparkkonkurransen.

Akkurat som andre EU-land nylig har ansatt Berlins manøvrer sent på kvelden, vil det tyske laget med et flaks bruke en tysk side i en midlertidig nedgang, uten behov for ekstra tid: likevel en straffesparkkonkurranse.

Ellers kan det være en søt, om rask, flaks vil forbedres for den lidenskapelige fotballfan Angela Merkel.