'Dommedagstrender fortsetter': Dommedagsklokke satt til 90 sekunder til midnatt (VIDEO)

«Trender fortsetter å peke mot global katastrofe,» oppsummerer Rachel Bronson, president for Bulletin of the Atomic Scientists.

– Krigen i Ukraina utgjør en konstant risiko for atomeskalering, og 7. oktober-angrepet i Israel og krigen i Gaza illustrerer ytterligere grusomhetene ved moderne krigføring, selv uten atomeskalering, sa han.

Klimakrisen og 2023 blir markert som det varmeste året noensinne, avtaler om atomnedrustning og trusler om desinformasjon fra kunstig intelligens er andre store risikoer identifisert av denne sammenslutningen av forskere.

Dommedagsklokken var 90 sekunder til midnatt for et år siden, så nær midnatt at den skjebnesvangre timen aldri ble nådd.

«Vær forsiktig så du ikke gjør en feil» om å holde apokalypse-klokken med en gang, insisterer Bronson. «Dette er ikke et tegn på at verden er stabil. Snarere tvert imot. Det er et presserende behov for at regjeringer og folk over hele verden handler.»

Noen ganger kalt Doomsday Clock, ble denne symbolske indikatoren opprettet i 1947 som svar på den økende atomtrusselen og økende spenninger under den kalde krigen.

Siden den gang har medlemmer av denne Chicago-baserte organisasjonen utvidet kriteriene til å omfatte for eksempel pandemier, klimakrisen eller statlige desinformasjonskampanjer.