Dommer beordrer frigjøring av notat om avgjørelse om forbud mot Trump Trump-Russland etterforskning

Rettslig notat som forklarer beslutningen om ikke å forby Donald Trump til slutt M ல்ல ller etterforskning Bør offentliggjøres, har en føderal dommer avgjort.

Distriktsadvokat Amy Berman Jackson sa at advokater for avdelingen var “forvirret” av deres innsats for å holde dokumentet konfidensielt. I følge CNN Det kunngjorde historien onsdag.

De Nesten fullstendig redigert notat, Sa påtalemyndigheten, hjalp den daværende justisministeren, William Barr, med å komme til den konklusjonen at presidenten ikke skulle bli siktet for å ha hindret M ler llers rettssak og derfor var beskyttet mot offentlig løslatelse.

Men Bars avgjørelse om ikke å tiltale Trump var forhåndsbestemt, sa Jackson i sin 35-siders mening i en sak brakt til Washington (Crew) av regjeringens åpenhetskomité for borgere for ansvar og etikk i det amerikanske distriktet Columbia.

“Byråets restrukturering og ufullstendige tolkninger tydeliggjør det virkelige formålet med notatet, og de ekskluderte områdene mener det falt på justisministeren å treffe en dom, eller at en slik avgjørelse var på bordet når som helst,” sa Jackson i en uttalelse. utgitt tirsdag.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da [Trump] Saken vil ikke forfølges, »la han til.

M மு ller-rapport Det ble ikke nådd noe kompromiss mellom Trump-administrasjonen og russiske tjenestemenn, men det russiske valget fant bevis på skade. M ல்ல ller sa bevisene om sanksjonene var “uendelige”, men Barr bestemte seg for at Trump ikke sto i veien for spesialrådgiveren.

Jackson, som tidligere satte spørsmålstegn ved Trump-administrasjonens intensjoner om å holde informasjon konfidensiell, og Trumps snikmorder Roger Stone 40 måneders fengsel Forbrytelser, inkludert å lyve for Kongressen, er ofte målrettet Angrep av den tidligere presidenten, Hvem da Endret Straff av sin mangeårige venn.

Det ni siders notatet som bestilte Jacksons løslatelse, ble skrevet av Steven Engel fra Office of the Legal Adviser og Ed O’Callaghan, en rådgiver for viseadvokatens kontor, som beskrev dem som “politiske ledere” i rettferdighet, ifølge CNN. Avdeling. Notatet ble utgitt samme dag som Barr forklarte Kongressen om M மு llers funn om russisk innblanding i 2016-valget.

Avdelingsadvokater hevdet i retten at det meste av notatet skulle være i svart fordi det beskytter interne diskusjoner, rapporterte CNN. For det andre kan det separate dokumentet, et utkast til juridisk analyse fra advokatkontoret, være konfidensielt, konkluderte Jackson.

Komiteens tjenestemenn ønsket Jacksons dom velkommen. “Vi har bedt om disse postene på grunn av alvorlige mistanker om den offisielle historien som kommer ut av Pars ‘doge, og vi har inngitt denne saken,” sa Jordan Lipowitz, talsmann for gruppen.

“Selv om vi ennå ikke vet hva som står i notatet, gir rettens mening oss tillit til at spørsmålene er riktige.”

Ledet til en to-årig Mller-rettssak Tiltalen mot 34 personer Og tre russiske virksomheter med anklager, inkludert sammensvergelse og løgn for FBI. Mange av de domfelte og innsatte, inkludert Stone, var Trump-allierte; Paul Manafort, Trumps tidligere kampanjeleder; Tidligere generalsikkerhetsrådgiver Michael Flynn; Og Michael Cohen, den tidligere presidentens mangeårige personlige advokat.