Dommeren ønsker ikke et mediekarneval i Trumps presidentrettssak i 2020

Under en høring dedikert til forespørselen fra spesialaktor Jack Smith, som er bekymret for vitneskremming dersom Donald Trump ulovlig avslører viktige dokumenter i denne prosedyren, definerte sorenskriveren også strukturen til den tidligere presidenten. Må ha tillatelse til å kommentere filen offentlig.

Til tross for sakens høyst politiske karakter, sa dommeren at han ønsket å lede debattene, en tidligere president som aksjonerte for å vinne Det hvite hus tilbake etter å ha erklært seg ikke skyldig på anklager om uredelig forsøk på å påvirke utfallet av avstemningen. Vanligvis så mye som mulig.

«Jeg vil ikke ta hensyn til i min avgjørelse hvilke virkninger det kan ha på presidentkampanjen i 2024», advarte han som svar på innvendinger fra forsvarsadvokatene John LaRue til påtalemyndighetenes forespørsler. Han sa at han var bekymret for «god rettspleie» fremfor alt.

MR. Når det gjelder strukturen på kommentarer som er autorisert for Trump, var han enig i forsvarets forespørsel om at restriksjonene som ble gitt i ordren hans kun gjelder «sensitive elementer» i filen.

På den annen side godtok dommer Sudken den foreslåtte definisjonen av «sensitive elementer» for å inkludere utskrifter eller opptak av vitneforklaringer, med henvisning til «risikoen for vitneskremming.»

Han avviste også forsvarets anmodning om at ikke-Trump-advokater skal få tilgang til en mengde dokumenter som påtalemyndighetene forventes å gi dem i løpet av de kommende ukene.

«Barnevakten»

Spørsmålet om Donald Trumps tilgang til «sensitive» dokumenter uten hans advokater har utløst en konfrontasjon mellom en av advokatene, Thomas Windom, og John LaRoe.

MR.

Han refererte til en annen sak der en tidligere president blir stilt for retten i Florida (sørøst) i 2024 for å ha oppbevart hemmeligstemplede dokumenter etter å ha forlatt Det hvite hus og ikke overlevert dem til nasjonalarkivet.

Donald Trumps advokat protesterte mot at han aldri hadde sett et «tvangsforslag til en barnevakt om å sitte ved siden av sin klient» i en sak som dette.

Dommer Sutgen avgjorde i et «kompromiss»-oppgjør, som ga den tidligere presidenten fullmakt til å konsultere «sensitivt» materiale uten tilsyn av advokatene sine, men uten mulighet til å fotografere eller reprodusere det med elektroniske eller andre enheter.

Det er hans advokats ansvar å sørge for at notatene hans ikke inneholder informasjon som gjør at han kan identifisere en person som er navngitt i filen.

Avslutningsvis advarte dommeren mot «enhver provoserende uttalelse som forurenser utvalget av juryen,» som ville oppmuntre ham til å sette en tidlig dato for rettssak.

Jack Smith ba om en «umiddelbar rettssak», og foreslo en dato 2. januar, og anslår at det «ikke ville ta mer enn fire til seks uker».

Forsvaret har frist til 17. august med å komme med sitt eget forslag til tidsplan før en ny høring i saken for dommer Sudgan 28. august.