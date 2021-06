Domra Systems ASA, et globalt bærekraftig teknologiselskap med hovedkontor i Norge, har kunngjort at nåværende president og administrerende direktør, Stephen Ronstrand, vil erstatte Dow Anderson etter 1. november 2021.

Dow slutter seg til Domra fra Yara International, et globalt agro-produkter og miljøvernbyrå, hvor han for tiden er konserndirektør for Europa.

Yara International, med hovedkontor i Norge, omsetter for 12,9 milliarder dollar, sysselsetter rundt 16 000 mennesker og opererer i mer enn 60 land og er notert på Oslo Børs.

Dove sa: “Jeg har sett det enorme arbeidet Domra gjør for å implementere sirkulær økonomi, samtidig som jeg sørger for ressursansvar og reduserer avfall i næringsmiddelindustrien. Det inspirerer meg virkelig til å bli med Domra for å lede ressursrevolusjonen.

“Jeg er glad for å ta på meg denne rollen som Domras nye konsernsjef. Jeg har sett innvirkningen av Domra, og det er et privilegium å bli med i kjernen i selskapets strategi.”

Domra ble grunnlagt i 1972 med en oppfinnelse som begynte med design, produksjon og salg av omvendte salgsautomater (RVM) for automatisk innsamling av brukte drikkebeholdere.

I dag tilbyr Domra teknologiledede løsninger som forhåpentligvis forbedrer utvinning av ressurser med forbedrede innsamlings- og sorteringssystemer i økonomien og reduserer avfall i næringsmiddel-, gjenvinnings- og gruveindustrien, og er forpliktet til å skape en bærekraftig fremtid.

Stephen Ronstrand, som har vært Tomras konsernsjef siden 2009, la til: “Jeg er glad for å ønske Dove Anderson velkommen som Tomras nye administrerende direktør.

“Dove har den internasjonale erfaringen med å jobbe for noen som Dora, som har konsistens i hjertet av strategien. Jeg ser frem til Dove’s innvirkning på å lede ressursrevolusjonen.

“Det er folket i Domra som får dette selskapet til å oppnå store ting for planeten vår. Dow deler verdiene lidenskap, innovasjon og ansvar. Han vil være en stor leder for å ta Domra til fremtiden.

“Jeg er glad for å ønske Dove personlig velkommen til Dovra og ser frem til å samarbeide med ham under overgangen.”