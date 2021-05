Domstolen pålegger Tesla å betale kundene $ 480 000 for langsom lading: rapport

En domstol i Norge har pålagt Tesla å betale 30 Model S-eiere $ 16.000 hver, ifølge en rapport.

Programvareoppdateringen på Tesla Model S-bilene reduserte ladehastigheten og reduserte batteriområdet, hevdet eierne, ifølge rapporten.

Tesla har frist til 30. mai å betale, ellers kan hun anke.

Tesla er pålagt å betale 136 000 kroner (16 000 dollar) til kunder i Norge som sier at deres Tesla-biler sakte har begynt å lade etter programvareoppdateringen, ifølge en rapport fra et norsk nyhetsutløp. Internett-avisen på fredag.

Totalt sett har Tesla beordret utbetaling av $ 480 000 til 30 saksøkere, ifølge rapporten.

Nettavisen rapporterte at i det minste noen Tesla Model S-biler bygget mellom 2013 og 2015 hadde en programvareoppdatering fra 2019 som påvirket batterilevetiden og ladehastigheten. Dette fikk 30 norske Tesla-eiere til å inngi en klage til landets forliksråd i desember 2020, ifølge rapporten.

Ifølge rapporten svarte Tesla ikke på søksmålet, og klienter vant saken 29. april. Den norske domstolen, som kunngjorde Teslas pålegg 17. mai, sa at bilprodusenten hadde frist til 30. mai til å betale boten, ifølge Nettavisen.

Innlegget uttalte at Tesla kunne anke til Oslo-domstolen.

Denne Tesla Model S ble solgt 10 000 ganger mellom 2013 og 2015 i Norge, noe som betyr at Elon Musk kan møte en samlet kompensasjonsutbetaling på opptil 1,36 milliarder kroner ($ 163 millioner dollar) hvis hver kunde støter på problemer med bilen sin og går videre, sa Nettavisen.

Tesla svarte ikke umiddelbart på Insiders forespørsel om kommentar. Nettavisen uttalte at Tesla nektet å kommentere.

Muskbilselskapet møtte lignende beskyldninger fra den andre siden av verden. I 2019 reiste eieren av Tesla i USA en søksmål mot produsenten av elektriske kjøretøyer ved føderal domstol i Nord-California for å begrense batteriets rekkevidde for potensielt tusenvis av Model S- og X-biler over hele verden. Reuters rapporterte først.

På den tiden sa Tesla at noen få kunder kan ha lagt merke til en “liten reduksjon i rekkevidde når de lades til maksimal ladetilstand etter en programvareoppdatering designet for å forbedre batterilevetiden.”

Selskapet sa den gangen at det jobbet med å løse problemet for de berørte eierne.