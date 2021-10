Don Martin, fullfør syklusen for denne vanvittige spissen “ikke lenger glad”

Kroningen fant sted for et år siden, etter å ha vist styrke på veiene Liege-Bastogne-Liege i 2013. Joaquin Cigarillo Rodriguez Etter hvert forlot den lille spanske slagmannen stedet og vant sitt første karrieremonument og gjorde seg et virkelig navn.

Morsomt å se er et uopprettelig konsept i huden på en uforutsigbar irsk rase. “Jeg lever ikke for resultater, jeg sykler for prestasjon og moro“Han har hørt det igjen og igjen, og han er magien han har utviklet gjennom årene. Don Martin Det virket som en lidelse.

“Jeg bestemte meg for å slutte når det ikke var moro lenger.” Kunngjøringen begynner i begynnelsen av september, i begynnelsen av den store avreisen til den britiske turen. den dagen, Don Martin Han kunngjør sin avgang fra regimentet, til stor forundring for publikum. Med hyppig tilbaketrekning og forsiktighet med ham.

Etter 14 profesjonelle sesonger går Don Martin inn i sluttfasen av karrieren. Denne turen til Lombardia blir hans siste fordi det blir det siste løpet i hans liv. Fordi, ja, i en alder av 35 år bestemte den vennlige ireren seg for å gi opp sykkelen for godt i slutten av 2021.

Daniel Martin, Svigersønnen til den berømte Stephen Roach og derfor fetteren til Nicholas Roach, eller den mannen er mindre attraktiv, kanskje mindre talentfull enn gjennomsnittet, men sterk i beslutningsprosessen og hans “racing-valg” blir ofte godt følt.

Irene var også litt mindre sannsynlig å konkurrere med de beste i de høyeste fjellene (slik at de kunne målrette de tre beste på en storslått tur), og i noen år har han samlet inn respektable steder. Generelt (seks topp 10 i Grand Tours -karrieren). Denne sesongen, etter at Giro vant 17. Opus i 2021, var han begeistret over å ha kommet inn i den begrensede sirkelen av etappevinnere på tre Grand Tours ved et uhell.

Uforutsigbar, noen ganger veldig intuitiv, men djevelsk forvirrende og hyggelig å se kjøre, Don Martin Så i bakgrunnen er en av de største prestasjonene til aktive ryttere (22 seire i karrieren, 2 monumenter og 5 Grand-Tour-seire). Det var på Wing Wing, Lombardia -turen at den irske mannen bestemte seg for å bøye seg. Han er et velkjent løp, og han er en strålende utlending, som nærmer seg i skyggen av favoritter. Igjen, men vi sa det, det var ikke nødvendig å mislike ham …