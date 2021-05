Donald Trump-fornærmelse: Tidligere kaliumbarbarisme for Mar-e-Logo-tale – ‘Beyond Pity’ | Verden | Nyheter

Videoen av den tidligere presidenten som henvender seg til et lite publikum i Mar-e-Lago-klubben hans, ble lagt ut på Twitter. Trump holdt en tale denne uken og fortalte besøkende at han forlater ferieanlegget i Florida for sommeren.

I videoene av Trumps tale ser det ut til at han fortsetter å kalle valget i 2020 for «bedrageri».

I forrige uke sa Trumps rådgivere til Insider at den tidligere presidenten og hans medhjelpere planla å flytte midlertidig til golfklubben sin i Bedminster, New Jersey.

Til tross for at Joe Biden tiltrådte for fire måneder siden, tok brukerne av sosiale medier til Twitter for at den tidligere presidenten skulle fortsette sine påstander.

En bruker sa: “Dette er utenfor patetisk på dette tidspunktet. Han tåler ikke noen som tiltrekker seg mer oppmerksomhet enn ham.

Hvem er den såkalte “republikaneren”? Svak svak! ”

En annen Twitter-bruker skrev: “Å, hvordan mektige falt.”

En tredje person twitret: “Mange sier at dette er den mest patetiske tingen de noensinne har sett i livet.”