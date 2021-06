Donald Trump håner tilbake til Det hvite hus, han slo Kina og Anthony Fassi i kampanjeutseende | U.S. nyheter

Noen dager etter at noen støttespillere la frem teorien om at han kunne komme tilbake til Det hvite hus innen august, har Donald Trump ertet tilhengere om en ny sjanse til å stille til det amerikanske presidentskapet igjen.

Han brukte en tale på en konferanse for å fordømme Kina i forkant av neste års mellomvalg, for å angripe epidemiolog Anthony Fassi, og for å beskrive sine økonomiske etterforskninger som en “heksejakt”.

Mr. Trump Han fortsatte å komme med falske påstander om at hans nederlag i 2020-valget var ‘århundrets forbrytelse’. Han fikk 75 millioner stemmer, men tapte 7 millioner ved valget til president Joe Biden.

Trumps støttespillere er fortsatt faste om at han skulle ha vunnet valget



Rallyarrangørene i Greenville, North Carolina, anslås å ha vært til stede av rundt 1200 supportere – i motsetning til de fullsatte stadionene da han var president.

Han fortalte dem: “Amerikas overlevelse avhenger av muligheten til å velge republikanere på alle nivåer, fra midten av neste år.”

Trump beskrev Fossie som “ikke en stor lege”, og landets beste koronaviruskonsulent sa at han hadde “feil i alle spørsmål”.

Han har ledet republikanerne i å kritisere Fassi for å ha bedt amerikanere om å bruke masker, og dekke over flukten av Sira-viruset fra et laboratorium i Wuhan.

Han krevde også at Kina skulle betale $ 10 billioner til USA og verden for å håndtere koronavirusutbruddet.

Med henvisning til den kriminelle etterforskningen som New York Attorney General’s Office satte i gang med innsamlingen av “heksejakt” og “hoax”, sa den tidligere presidenten: “De vil aldri bli stoppet før i november 2024.”

Mr Trump og Laura Trump på North Carolina GOP Rally



Siden nederlaget har Trump fortsatt å erte støttespillere om å løpe igjen uten å si det.

Det har vært rapporter i amerikanske medier om fansen hans at han på en eller annen måte kan bli gjenvalgt til president i august – hans svigerdatter Laura Trump har nektet for all kunnskap.

Trump målrettet Biden i sin tale og beskyldte ham for å ha ledet “den mest radikale venstreorienterte administrasjonen i historien.”

Han sa: “Landet vårt blir ødelagt for øynene når vi samles i kveld.”

I en uttalelse utgitt før talen sa talsmann for den demokratiske nasjonale komiteen Ammar Moussa: Han angrep Trumps «uansvarlige farlige retorikk» – og republikanere motvillige med å bryte med den «mislykkede presidenten».

Noen republikanske ledere er også bekymret for at økningen av Trump-kandidater kan påvirke sjansene for at Kongressen gjenvinner kontrollen over demokratene innen 2022.

Trumps opptreden på demonstrasjonen kommer noen dager senere Facebook Kontoen hans ble suspendert i ytterligere to år.