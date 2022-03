Det melder nyhetsbyrået Reuters, Donald Trump saksøker Hillary Clinton og flere demokrater som stilte mot ham i det amerikanske presidentvalget i 2016. Den tidligere presidenten mener de har knyttet kampanjen hans til Russland og forsøkt å rigge valget.

I en 108-siders tiltale inngitt i en føderal domstol i Florida, mener Sulphur Millionaire at «tiltalte konspirerte ondsinnet for å lage en falsk historie om at deres republikanske rival, Donald J. Trump, samarbeider med en fiendtlig fremmed makt». Clinton og andre demokrater, blant andre, har blitt anklaget for å planlegge og delta i ulovlige aktiviteter.

I disse dokumentene uttaler Donald Trump at han ble «tvunget til å pådra seg en sum penger som skal fastsettes i rettssaken, men at de allerede er kjent for å ha overskredet 24 millioner dollar og øker i forsvar, advokatsalærer og relaterte kostnader.»

Christopher Steele

Blant de siktede var Christopher Steele, en tidligere ansatt i britisk etterretning.

Et dokument skrevet av Steele, som allerede hadde blitt sirkulert blant FBI og amerikanske medier før valget i november 2016, registrerte ubegrunnede påstander om at Russland hadde pinlig informasjon om Trump og noen av hans valgkamprådgivere. Rapporten peker også på at Moskva prøver i kulissene å beseire Clinton i valget Head Lotte News. Rapporten ble frigitt til amerikanske medier i januar 2017, bare dager før Trump offisielt tiltrådte som USAs 45. president.