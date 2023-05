Donald Trump innførte restriksjoner på sosiale medier i forkant av sin kriminelle etterforskning

I en mørkeblå dress, rødt slips, dukket den republikanske presidentkandidaten i 2024 opp på skjermen fra Florida, syv uker etter hans fysiske opptreden for tiltale, noe som utløste medievanvidd og satte New Yorks sikkerhetstjenester på spissen. .

USAs 45. president (2017-2021) har erklært seg ikke skyldig i 34 tilfeller av bedrageri under presidentkampanjen i 2016, der han betalte for å dekke over pinlige saker, inkludert $130 000 i et forhold mellom dem som kjøpte en filmstjerne X silence . .

Dommer Juan Mercant ønsker å holde rettssaken mellom februar og mars 2024, når den republikanske primærvalget holdes.

Donald Trump har inntil da vært utestengt fra å spre visse elementer av saken på sosiale nettverk, spesielt påtalemyndighetens dokumenter for å la ham forberede sin sak.

Med amerikanske flagg bak seg så han ut til å reagere med avsky. Juan Mercon spurte om han hadde mottatt en kopi av resepten og han svarte bare «ja».

Dommeren ga også at for visse dokumenter, spesielt, kunne Donald Trump konsultere dem med sitt forsvar, men kunne ikke kopiere, fotografere eller transkribere dem.

Han har også forbud mot å frigi navnene på ansatte ved Manhattan-advokatens kontor.

Dommeren svarte på aktors forespørsel, som fremhevet den tidligere presidentens vane med å angripe vitner mot ham hardt og advokater som siktet ham, som Manhattan, afroamerikaneren Alvin Bragg, som kalte ham et «dyr». » og «rasisme».