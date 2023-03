«Donald Trump må holdes ansvarlig for skitten sin:» vitner en av Trumps verste fiender for en storjury i New York

Michael Cohen, Donald Trumps tidligere advokat og en av hans verste fiender, vitnet for en storjury i New York mandag i etterforskningen av bestikkelser av en pornoskuespillerinne der den tidligere amerikanske presidenten ble tiltalt.

Hvis det opprettholdes, vil det være den første straffesiktelsen mot en tidligere amerikansk president siden Donald Trump er på vei tilbake til Det hvite hus etter presidentvalget i 2024.

Donald Trump «må ta ansvar for taktikken sin», sa Michael Cohen til flere medier mens han møtte opp i retten, og sa at han ønsket å «fortelle sannheten» og ikke søke «hevn».

Kontaktet av AFP, bekreftet hans advokat, Lanny Davis, at han ble «undersøkt av en storjury», en borgergruppe med brede etterforskningsmyndigheter.

Michelle Cohen skulle vitne i en høring i 2016 om 130 000 dollar han betalte pornostjernen Stormy Daniels – det virkelige navnet Stephanie Clifford – for å tie om hennes påståtte affære med Donald Trump.

Betalingen ble gjort to uker før presidentvalget der det republikanske partiet vant mot demokraten Hillary Clinton.

Den tidligere advokaten ble dømt til tre års fengsel etter å ha erkjent straffskyld for å ha arrangert betalingen, spesielt i strid med lover knyttet til finansiering av valgkamper. Han lovet at han handlet på den republikanske nominertes tilsynelatende anmodning og ville betale ham tilbake når han var i Det hvite hus.

Sist torsdag avslørte New York Times og Washington Post at advokatkontoret i Manhattan hadde stevnet Donald Trump til å vitne for en storjury, noe som kan bety at en tiltale mot den tidligere presidenten er nært forestående.

Ifølge New York Times kan Donald Trump bli anklaget for regnskapssvindel for å dekke over betalinger til Stormy Daniels.

New York Times forklarte også at anklagene kan bli mer alvorlige og grove hvis påtalemyndigheten mener at forbrytelsen var ment å dekke over brudd på lover om kampanjefinansiering.

Etter avsløringene fra to aviser tok Donald Trump torsdag til sitt sosiale nettverk Truth for å fordømme det han kalte en «politisk heksejakt med sikte på å ta ned den (så langt) ledende republikanske presidentkandidaten i 2024.

«Jeg har aldri hatt noe med Stormy Daniels å gjøre», sa Donald Trump, som har vært målrettet i andre rettssaker, men aldri siktet kriminell.