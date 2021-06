Donald Trump sa at han ville gi 100 g for ikke å høre på Theresa May

Donald Trump sa at han ville betale $ 100.000 for å høre Theresa May snakke da han fikk vite at han ble belastet så mye for å holde en tale.

I følge denne uken Seer, Sa Pierce Morgan til tidligere Donald Trump kort tid før det amerikanske valget at tidligere statsminister Theresa May “får betalt mer enn $ 100.000 per pop for samtaler.”

Morgan, den tidligere presidenten, spratt i latter: “Tuller du med meg? Jeg kommer til å betale 000 100 000 for ikke å høre på henne!”

Splittet mellom fru May og hr. Trump Det var klart da de var ledere.

I løpet av sitt presidentperiode fjernet hr. Trump Mayweigh fra listen over verdensledere, og utnevnte henne Angela Merkel, Emmanuel Macron og Justin Trudeau, men ikke den daværende britiske statsministeren.

Når Han ville ikke ha vært Mr. Trumps valg, Engasjert i nesten $ 400.000 privat engasjement i å unnlate å levere Ms Brexit i 2019.

I sin dagbok sier Morgan at han er sjokkert over å høre at tallet har steget og at Lee har tjent mer enn 1 million dollar per bedrifts forelesningsrunde siden hun forlot 10. mai.

